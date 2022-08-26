يؤكد سلامة منتجاتنا | الزراعة : نصدّر لليابان والأمريكتين و150 دولة ..فيديو

قال الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الوزارة تطبق منظومة التكويد لمراقبة جودة المنتجات، وتتبع المنتج من أول كونه بذرة في الأرض إلى أن يصل إلى الأرض.

مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري مع ليبيا يشهدا نموا وهناك تعاون مستر بين البلدين، وحجم الصادرات ارتفع من 60 ألف طن إلى 80 ألف طن العام الماضي وحتى الآن تم تصدير 63 ألف طن وهناك ثقة كبيرة في المنتج الزراعي المصري.

وأضاف الدكتور محمد القرش في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، الدولة تبذل جهودا كبيرة خلال الفترة الماضية خاصة في قطاع الزراعة، مما ساهم في زيادة حجم الصادرات إلى 350 منتجا زراعيا تصل لأكثر من 150 دولة على مستوى العالم ونصدر لدول لديها إجراءات صارمة في عمليات فحص الشحنات من بينها دول الاتحاد الأوروبي والخليج العربي.



تابع المتحدث باسم وزارة الزراعة، نصدر أيضا إلى اليابان والأمريكتين، مما يؤكد سلامة المنتجات الزراعية المصرية، نافيا خروج أي شحنات زراعية إلى ليبيا خلال الفترة الماضية.