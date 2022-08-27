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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

المعدن الأصفر يرتفع.. أسعار الذهب اليوم السبت 27-8-2022| فيديو

أسعار الذهب
أسعار الذهب

استعرض برنامج "صباح البلد" المُذاع على قناة "صدى البلد"، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار  الذهب  في مصر، اليوم السبت 27-8-2022. 
 

أسعار الذهب اليوم

ويهتم العديد من المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية بمتابعة أسعار الذهب بشكل يومي، حيث إن   الذهب   يُعد من أهم المعادن الموجودة حاليًا، كما أن المعدن الأصفر يستخدم في أكثر من شيء، حيث يستخدمه بعض المواطنين للحفاظ على النقود، خاصة في وقت انخفاض قيمتها، كما يستخدمه البعض الآخر في الاستثمار أو الادخار، علاوة على أن معظم المواطنين يشترون الذهب في حال الزواج كمهر للزوجة.

ومن خلال السطور التالية وعبر موقع صدى البلد، نوضح لكم أسعار الذهب بمختلف أنواعه في مصر اليوم الجمعة 26 أغسطس ٢٠٢٢ في أسواق الصاغة.

 

الذهب

 

أسعار الذهب اليوم في مصر

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 924 جنيها.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 1078 جنيها.
وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 الأغلى ثمنا 1232 جنيها للجرام.
اما سعر الجنيه الذهب فسجل 8624 جنيهات.


 

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