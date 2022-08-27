سابوا المرض ينهش في جسمه.. القصة الكاملة لوفاة لاعب كرة قدم بالشرقية|فيديو

“حسبي الله ونعم الوكيل في كل مسئول تخلى عن نجلي في وقت محنته وحاجته للوقوف جنبه، وابني الآن في أفضل مكان عند ربنا، صبر على مرضه الذي تضاعف في الأيام الأخيرة، ووصل الأمر إلى أن أصيب بشلل في رجله وأصبح قعيدا على كرسي متحرك”، تلك كانت كلمات الحاج رضا شوقي، والد اللاعب كمال رضا شوقي، لاعب نادي النجوم، والذي لقي ربه بعد رحلة صراع مع مرض السرطان اللعين، لـ موقع صدى البلد.

وأضاف: “كمال كان بارا بي وبأسرته، وتعرض لأصعب محنة في حياته وهي إصابته بمرض السرطان اللعين، وعند إصابته بالمرض تخلى عنا مسئولو النادي بحجة أنهم يقدمون العلاج للإصابات العضلية، أما مرض ابني لا، وبدأت في رحلة علاجه بمساعدة جميع أبناء بلدي بالشرقية”.

كواليس اللحظات الأخيرة في حياة اللاعب كمال شوقي

وتابع: “ابني كان بيتلقى جلسات تعادل 30 جلسة شهرياً بمبالغ مالية كبيرة دون تدخل من المسئولين، وعندما بدأت في الاستغاثة قامت وزارة الشباب والرياضة بتقديم مبلغ زهيد مقارنه بما أتكلفه من مبالغ في علاج نجلي”.

وأكد الحاج رضا شوقي أنه لم يقف أحد معه في محنته سوى بعد الأشخاص في وسط الإعلام الرياضي، والذين حرصوا على إيصال صوته للمسئولين، ولكن كانت إرادة الله أقوى من الجميع ولم يتحمل كمال المرض وتوفي، وتم تشييع جنازته في حضور عدد كبير من الأهالي وأبناء قرية العلاقة التابعة لمركز ومدينة ههيا بالشرقية.

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وتوفي كمال رضا، لاعب نادي نجوم المستقبل وأحد أبرز نجوم قطاع الناشئين في مصر، عن عمر ناهز 19 عاما بعد رحلة صراع مع مرض السرطان.

بعد صراع مع السرطان.. تشييع جثمان اللاعب كمال شوقي

وكان كمال رضا اللاعب الأفضل في المراحل السنية المختلفة لنادي نجوم المستقبل، وهو ما تظهره الصفحة الرسمية للنادي والتي احتفت في أكثر من مناسبة بمهاراته الملفتة، والتي كان من بينها هدف رائع في مرمى فريق الزمالك.

وكان الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، كلف المعنيين بالوزارة بدراسة ملف الحالة الصحية للاعب فريق النجوم كمال محمد رضا، واتخاذ الإجراءات الواجبة تجاه توفير الدعم المطلوب جراء علاج الحالة وأى مستلزمات طبية أخرى.

إصابة اللاعب كمال شوقي بمرض السرطان.. ووالده يكشف التفاصيل

وكان والد اللاعب كمال محمد رضا حل ضيفًا مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج "الماتش" على قناة "صدى البلد"، حيث أوضح أن نجله أجرى عمليتين جراحيتين خلال ٩٠ يومًا، وأن الفحوصات قد أثبتت وجود ورم أعلى الصدر.

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وأكد والد اللاعب أن ما رآه نجله صاحب الـ19 عامًا من صدمات لا يتحمله جبل، إلا أنه راضٍ بقضاء الله وقدره من مرض سرطان الرئة الذي أصيب به.

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وقال إنه على الرغم من رضاه بقضاء الله وقدره، إلا أنه حزين للغاية من التجاهل الذي عاشه اللاعب الذي كان ينتظره مستقبل باهر، مضيفًا: «ناديه النجوم تجاهله عندما اشتكى من الإصابة، وبعدها عرض عليه 800 جنيه لعمل أشعة مقطعية».

وأوضح أن ناديه اتهم ابنه بادعاء المرض وطالبه برد مبلغ الـ800 جنيه، مشيرا إلى أن نجله أجرى فحوصات أثبتت وجود ورم أعلى الصدر، قائلا: “كمال ابني لم يحصل على جنيه واحد من نادي النجوم الذي يلعب له منذ 9 سنوات”.

جانب من تشييع جثمان كمال رضا شوقي لاعب نادي نجوم المستقبل

جانب من تشييع جثمان كمال رضا شوقي لاعب نادي نجوم المستقبل

جانب من تشييع جثمان كمال رضا شوقي لاعب نادي نجوم المستقبل

جانب من تشييع جثمان كمال رضا شوقي لاعب نادي نجوم المستقبل