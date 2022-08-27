سرقة 7 لوحات للفنان يوسف كامل.. أسرة الراحل: نحذر من بيعها وسنتخذ الإجراءات القانونية

حذرت أسرة الفنان التشكيلي الراحل يوسف كامل المقتنيين للأعمال الفنية من شراء الأعمال المسروقة للراحل.

ونشرت أسرة الراحل من خلال صفحته على فيس بوك صورة الأعمال المسروقة وقالت: "تحذير هام، هذه الأعمال للفنان الكبير يوسف كامل مسروقة من عائلة الفنان و معروضة للبيع، نحذر المقتنيين من شراء هذه الأعمال، وأسرة الفنان ستتخذ في حق المشترين الإجراءات القانونية في حالة ثبوت ذلك".



يوسف كامل ولد في2٦ مايو 1891 حي الظاهر، القاهرة وتوفي في 12 ديسمبر 1973، القاهرة، وهو رسام وفنان تشكيلى مصري من الرعيل الأول من الفنانين التشكيليين المصريين، ويعتبر أب الأسلوب التأثيري المصري ومن رواد فن الرسم في مصر.

اتخذ يوسف كامل من المدرسة التأثرية أسلوبًا للتعبير، غير أنه لم يلتزم حرفيًا بأسلوب الفن التأثري الأوروبي الذي يحتم عدم استخدام اللون الأسود أو البني في الرسم، فقد جعلهما من بين ألوانه واكتفي من الفن التأثري باللمسات المتجاورة غير المندمجة كل لمسة مستقلة الي جانب الأخرى وتقوم عين المشاهد بمزجها عند النظر الي اللوحة من بعيد.

كان يوسف كامل من أغزر الفنانين المصريين إنتاجًا؛ إذ وصل عدد اللوحات التي رسمها إلى أكثر من ألفي لوحة، كانت موضوعاتها من البيئة المصرية والريف المصري وأسواق القاهرة القديمة وأحيائها، وكان يستهويه رسم الطيور والحيوانات الأليفة. تحفظ إبداعاته في متحف الفن الحديث بالقاهرة. ومن أهم أعماله (لوحة الاحياء القديمة-صورة لمشايخ الحسين-علي شط الترعة-تأثيرات لونية).