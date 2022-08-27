عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

سرقة 7 لوحات للفنان يوسف كامل.. أسرة الراحل: نحذر من بيعها وسنتخذ الإجراءات القانونية

لوحات يوسف كامل
لوحات يوسف كامل

حذرت أسرة الفنان التشكيلي الراحل يوسف كامل المقتنيين للأعمال الفنية من شراء الأعمال المسروقة للراحل.

ونشرت أسرة الراحل من خلال صفحته على فيس بوك صورة الأعمال المسروقة وقالت: "تحذير هام، هذه الأعمال للفنان الكبير يوسف كامل مسروقة من عائلة الفنان  و معروضة للبيع، نحذر المقتنيين من شراء هذه الأعمال، وأسرة الفنان ستتخذ في حق المشترين الإجراءات القانونية في حالة ثبوت ذلك".

 


يوسف كامل ولد في2٦ مايو 1891 حي الظاهر، القاهرة   وتوفي في 12 ديسمبر 1973، القاهرة، وهو رسام وفنان تشكيلى مصري من الرعيل الأول من الفنانين التشكيليين المصريين، ويعتبر أب الأسلوب التأثيري المصري ومن رواد فن الرسم في مصر.

 

اتخذ يوسف كامل من المدرسة التأثرية أسلوبًا للتعبير، غير أنه لم يلتزم حرفيًا بأسلوب الفن التأثري الأوروبي الذي يحتم عدم استخدام اللون الأسود أو البني في الرسم، فقد جعلهما من بين ألوانه واكتفي من الفن التأثري باللمسات المتجاورة غير المندمجة كل لمسة مستقلة الي جانب الأخرى وتقوم عين المشاهد بمزجها عند النظر الي اللوحة من بعيد.

 

كان يوسف كامل من أغزر الفنانين المصريين إنتاجًا؛ إذ وصل عدد اللوحات التي رسمها إلى أكثر من ألفي لوحة، كانت موضوعاتها من البيئة المصرية والريف المصري وأسواق القاهرة القديمة وأحيائها، وكان يستهويه رسم الطيور والحيوانات الأليفة. تحفظ إبداعاته في متحف الفن الحديث بالقاهرة. ومن أهم أعماله (لوحة الاحياء القديمة-صورة لمشايخ الحسين-علي شط الترعة-تأثيرات لونية).

 

 

الفنان التشكيلي الراحل يوسف كامل الأعمال المسروقة معروضة للبيع الإجراءات القانونية رسام وفنان تشكيلى مصري الفنانين التشكيليين المصريين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تركت 3 أطفال.. وفاة زينة المرعبي برفقة جورج الراسي في الحادث المروع

يغني ويرقص.. مقطع فيديو لـ جورج الراسي قبل لحظات من وفاته

الأصفر يتوهج من جديد.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم السبت 27-8-2022

أمير مرتضى يكشف مفاجأة صادمة للجمهور بشأن صفقات الزمالك الجديدة.. فيديو

رضا عبدالعال يتعرض لموقف محرج على الهواء.. فيديو

وفاة المطرب اللبناني جورج الراسي بحادث مروع

خبر سئ بخصوص سعر الدولار الفترة المقبلة.. تفاصيل

بالأسماء.. 4 نجوم خارج الزمالك.. والإدارة في أزمة بسبب تقرير فيريرا

ترشيحاتنا

سامح عاشور عن قرار استبعاده من الانتخابات: جار اتخاذ إجراءات الطعن

القطاع الخاص وإيرسفنكس.. وزير الطيران ينعش الملفات العاجلة في اجتماعاته الأولى

موجود بكل بيت وبـ جنيه.. مكون يخلصك من إصفرار الأسنان في دقيقة

سامح عاشور الطعن على حكم استبعاده من انتخابات المحامين

وفاة ابنة سعيدو سيمبوري لاعب الاتحاد السكندري

تحذير وهدية لأصحاب البطاقات التموينية|آخر موعد لتسجيل رقم الهاتف.. وهذه مفاجأة سبتمبر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قشر فاكهة شهيرة يقي من السرطان ويخفض الكوليسترول.. تعرف عليها

تصدرت التريند.. شاهد صور سارة الطباخ مع حسام حبيب

بدون مكياج.. يسرا تفاجئ متابعيها بـ لوك جديد

الأكثر ازدحاماً و الأغلى مبيعاً.. منظم حفل تامر حسني بالسعودية: نجاح باكتساح

فيديو

تثبيت سعر الفائدة .. أهم قرارات القطاع الاقتصادي لاستكمال مسيرة التنمية | فيديو جراف

يغني ويرقص.. مقطع فيديو لـ جورج الراسي قبل لحظات من وفاته

يتخطى المليار جنيه.. سيف الوزيري يكشف تفاصيل عقد رعاية الأهلي|فيديو جراف

بعد مشهد زفاف سمية الخشاب بعام.. محمد رمضان يلغي متابعة أحمد سعد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نيفين منصور

الأخدان

نهال علام

مريم العذراء

مجدي أبو زيد

الزمالك.. امتياز مع مرتبة الشرف

عصام الرتمي

وعلى العهد نبقى

د.مجدي بدران

العواطف والتوتر والربو

عبد المعطى أحمد

مصر والصندوق

أحمد سالم

مدينة الإنتاج « العالمي »

معتز الخصوصى

دورى المعجزات يا زمالك

اﻟﻤﺰﻳﺪ