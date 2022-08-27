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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مستودع للحرس الثوري.. أسرار الغارة الإسرائيلية الأخيرة على مصياف السورية

سوريا
سوريا

كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم السبت، عن تدمير إسرائيل مستودعا لتجميع مئات الصواريخ أرض-أرض مصنعة بإشراف خبراء الحرس الثوري الإيراني في مصياف.

 

وأضاف المرصد أن الانفجارات التي استمرت لـ6 ساعات في مصياف بريف حماة السوري، هي نتيجة صواريخ أرض-أرض متوسطة المدى جرى تصنيعها في مركز البحوث العلمية بإشراف ضباط خبراء من الحرس الثوري الإيراني، بإضافة إلى صواريخ إيرانية جرى نقلها إلى المستودع خلال الأشهر الفائتة.

 

وقال المرصد السوري إن الصواريخ المنفجرة جرى تجميعها على مدار أكثر من عام، ويقدر عدد الصواريخ الموجودة بحسب المصدر بأكثر من ألف صاروخ.

 

وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، إلى أن الميليشيات الإيرانية تعمل على تطوير وتصنيع صواريخ أرض-أرض متوسطة المدى في قرية الزاوي ومعسكر الطلائع في قرية الشيخ غضبان بريف مصياف، في حين تعرضت تلك المواقع لضربات إسرائيلية في أوقات مختلفة.

الحرس الثوري الإيراني المرصد السوري لحقوق الإنسان انفجارات إسرائيل ريف حماة السوري

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