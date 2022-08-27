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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

خبير أثري: التقويم المصري أقدم ما عرفته الحضارة على وجه الأرض

الفراعنة
الفراعنة

قال محمود حامد الحصري مدرس الآثار واللغة المصرية القديمة ، إن التقويم المصرى القديم  أقدم تقويم عرفته الحضارة المصرية القديمة على وجه الأرض ،و المصرى القديم  أول من توجه لضفاف النيل وعرف حياة الاستقرار بعد مراقبة الليل والنهار من خلال شروق الشمس وغروبها وتقسيم الأيام ، الشهور ، السنوات ، والمصرى القديم قام بتقسيم  السنة لثلاث فصول و 13 شهر  و ثلاث أسابيع .


وأضاف " حامد "   خلال استضافته ببرنامج " صباح الورد " والمُذاع عبر فضائية " تن  ، أن المصرى القديم لم يكن يعرف التقويم الشمسى ولكنه عرف فقط تقويم الشهور لأنه درس الدورة القمرية وتقويمه الشهرى وكان يقيم تقييم سنوات الحكم والأعياد من خلال الشهور .


وأشار إلى أن المصرى القديم درس فيضان النيل والذى يأتى كل عام فى توقيت محدد وعرف بعدها الأيام ، الشهور وحساب مدة الفيضان وبدأ بعدها معرفة تقويم السنوات وتوصل بعدها لنجمة يظهر مع شروق الشمس وبدأ يربط تفاصيله مع فيضان النيل ، شروق الشمس ومن ثم جاءته فكرة تقسيم السنوات .

 

المصرى القديم الحضارة المصرية الحضارة المصرية القديمة شروق الشمس تقويم

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