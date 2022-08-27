بعد المايوه.. منة فضالي تخطف الأنظار بـ شبشب وكاش أبيض

حرصت الفنانة منة فضالي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الإنستجرام، بصورا جديدة من عطلتها الصيفية بـ الساحل الشمالي.

وتألقت منة فضالي في الصور بإطلالة مميزة، حيث ظهرت بـ كاش مايوه طويل وذا أكمام متوسطة الطول، واتسم التصميم باللون الأبيض الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات ، ونسقت معه مايوه باللون الأحمر.

وانتعلت منة فضالي حذاء صيفي مكشوف، كما تزينت ببعض الإكسسوارات العصرية التي منحتها إطلالة متكاملة و أنيقة و متناسقة مع الأجواء الصيفية، وقد نالت صورها إعجاب متابعيها على الإنستجرام.

أما من الناحية الجمالية، فاعتمدت منة فضالي على تسريحة شعر بسيطة للغاية، ووضعت بعض لمسات المكياج وظهرت بنظارة شمس متناسقة مع وجهها.