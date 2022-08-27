في 6 دقائق.. ليفربول يتقدم على بورنموث بثنائية في الدوري الإنجليزي

تقدم فريق ليفربول، على ضيفه بورنموث بهدفين دون مقابل، في المباراة التي تجمعهما في الجولة الرابعة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

هدف ليفربول الأول جاء عن طريق الكولومبي لويس دياز بضربة رأسية من متابعة للكرة العرضية المُرسلة من روبرتو فيرمينو من الجهة اليمنى في الدقيقة الثالثة.

وضاعف هارفي إيليوت من تقدم ليفربول بالهدف الثاني في الدقيقة السادسة بتسديدة رائعة بباطن قدمه اليسرى، بعدما هيأ له فيرمينو الكرة على حدود منطقة جزاء بورنموث.

ويتواجد النجم المصري محمد صلاح، ضمن تشكيلة ليفربول الأساسية أمام ساوثهامبتون في البريميرليج.

تشكيل ليفربول أمام بورنموث:

حراسة المرمى : أليسون بيكر

خط الدفاع : ألكسندر أرنولد - فيرجيل فان دايك - جو جوميز - روبرتسون.

خط الوسط: فابينيو - هندرسون - إليوت.

خط الهجوم : محمد صلاح - لويس دياز - روبرتو فيرمينو

ويستهدف فريق ليفربول بقيادة نجمه المصري محمد صلاح، إيقاف نزيف النقاط في بطولة الدوري الإنجليزي، بتحقيق الفوز الأول له في المسابقة هذا الموسم، على حساب بورنموث.

وكان ليفربول استهل مشواره في مسابقة الدوري الإنجليزي هذ ا الموسم، بالتعادل مع فريق فولهام 2-2، ثم تعادل مع كريستال بالاس بهدف لمثله في الجولة الثانية، وخسر أمام مانشستر يونايتد بهدفين مقابل هدف في الجولة الماضية.

ويحتل فريق ليفربول المركز المركز السادس عشر في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد نقطتان.