عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

في 6 دقائق.. ليفربول يتقدم على بورنموث بثنائية في الدوري الإنجليزي

ليفربول
ليفربول

تقدم فريق ليفربول، على ضيفه بورنموث بهدفين دون مقابل، في المباراة التي تجمعهما في الجولة الرابعة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

 

هدف ليفربول الأول جاء عن طريق الكولومبي لويس دياز بضربة رأسية من متابعة للكرة العرضية المُرسلة من روبرتو فيرمينو من الجهة اليمنى في الدقيقة الثالثة.

 

وضاعف هارفي إيليوت من تقدم ليفربول بالهدف الثاني في الدقيقة السادسة بتسديدة رائعة بباطن قدمه اليسرى، بعدما هيأ له فيرمينو الكرة على حدود منطقة جزاء بورنموث.

 

ويتواجد النجم المصري محمد صلاح، ضمن تشكيلة ليفربول الأساسية أمام ساوثهامبتون في البريميرليج.

تشكيل ليفربول أمام بورنموث:

حراسة المرمى : أليسون بيكر

خط الدفاع : ألكسندر أرنولد - فيرجيل فان دايك - جو جوميز -  روبرتسون.

خط الوسط: فابينيو - هندرسون - إليوت.

خط الهجوم : محمد صلاح - لويس دياز - روبرتو فيرمينو

ويستهدف فريق ليفربول بقيادة نجمه المصري محمد صلاح، إيقاف نزيف النقاط في بطولة الدوري الإنجليزي، بتحقيق الفوز الأول له في المسابقة هذا الموسم، على حساب بورنموث.

وكان ليفربول استهل مشواره في مسابقة الدوري الإنجليزي هذ ا الموسم، بالتعادل مع فريق فولهام 2-2، ثم تعادل مع كريستال بالاس بهدف لمثله في الجولة الثانية، وخسر أمام مانشستر يونايتد بهدفين مقابل هدف في الجولة الماضية.

ويحتل فريق ليفربول المركز المركز السادس عشر في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد نقطتان.

محمد صلاح الدوري الإنجليزي ليفربول بورنموث دياز إيليوت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بث مباشر الآن.. مباراة ليفربول وبورنموث (4)-(0) في الدوري الإنجليزي

تركت 3 أطفال.. وفاة زينة المرعبي برفقة جورج الراسي في الحادث المروع

خليفة سواريش.. فرج عامر يكشف اسم مدرب الأهلي الجديد

أم لـ3 أطفال|من هى زينة المرعبي التي توفيت مع جورج الراسي بالحادث

يغني ويرقص.. مقطع فيديو لـ جورج الراسي قبل لحظات من وفاته

الأصفر يتوهج من جديد.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم السبت 27-8-2022

حادث بشع .. شاهد آخر صور لزينة المرعبي وجورج الراسي

رضا عبدالعال يتعرض لموقف محرج على الهواء.. فيديو

موضوعات متعلقة

خاص.. مشاريبوف يكذب إدارة الأهلي.. السبب الحقيقي لفشل الصفقة

صديق الأمس منافس اليوم.. ليفاندوفسكي يواجه بايرن ميونخ بقميص برشلونة

بيع 60 ألف تذكرة.. إقبال كبير على حضور سوبر لوسيل بين الزمالك والهلال

أولى صفقات الأهلي.. نجم النصر السعودي يجتاز الفحص الطبي تمهيدا لانتقاله

رسميًا.. كريم بنزيما يفوز بجائزة أفضل لاعب في أوروبا

أنشيلوتي يفوز بجائزة أفضل مدرب في أوروبا لعام 2022

قرعة دوري أبطال أوروبا.. مجموعة متوازنة لـ ليفربول..وصدام ناري بين برشلونة وبايرن

قرعة دوري أبطال أوروبا.. صدام ناري بين برشلونة وبايرن وليفربول يواجه أياكس

ترشيحاتنا

صحيفة إسبانية: مصر تقود ثورة الهيروجين الأخضر

الدولار يرتفع بعنف... كم وصل سعره أمام الجنيه في البنوك اليوم؟

ارتفاع طفيف في أسعار الذهب بختام تعاملات اليوم

تركيا ترد على ماكرون: لا تحاول التخلص من ماضيك الاستعماري

30 دقيقة.. ليفربول يتقدم برباعية أمام بورنموث وغياب صلاح عن التسجيل

مرثا محروس تنهي مشكلة انعدام الخدمات بمنطقة مستعمرة المجاري بالأميرية 

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عز الحر.. هادية غالب تثير الجدل بـ البوت| شاهد

إزاي تتغدى بـ 10 جنيهات.. طريقة عمل الفولية المفصصة

توفيت معه بالسيارة.. تعرف على طبيعة العلاقة بين جورج الراسي وزينة المرعبي

بعد لوك شعرها الجديد.. 10 صور تكشف أناقة وانوثه يسرا

فيديو

تهشمت السيارة كليا.. كواليس وفاة جورج الراسي إثر حادث سير

ماتت وهي بتشتغل.. طبيبة الغلابة قضت لحظاتها الأخيرة وسط مرضاها

خلل كبير .. جمعية لبنانية تفجر مفاجأة في وفاة جورج الراسي

في ندوة بصدى البلد.. جورج الراسي يغني بنت الجيران ويتحدث عن هاني شاكر ونانسي عجرم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

متى تنتهي فوضى السوشيال ميديا ؟

نيفين منصور

الأخدان

نهال علام

مريم العذراء

مجدي أبو زيد

الزمالك.. امتياز مع مرتبة الشرف

عصام الرتمي

وعلى العهد نبقى

د.مجدي بدران

العواطف والتوتر والربو

عبد المعطى أحمد

مصر والصندوق

أحمد سالم

مدينة الإنتاج « العالمي »

اﻟﻤﺰﻳﺪ