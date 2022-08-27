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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بإطلالة بيضاء.. دارين حداد تثير إعجاب متابعيها بأحدث ظهور لها

دارين حداد
دارين حداد

نشرت النجمة التونسية دارين حداد صورة جديدة لها، عبر حسابها الرسمى على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام".


وتالقت دارين حداد بإطلالة جذابة، حيث ارتدت توب ابيض بدون أكمام، واعتمدت علي ترك خصلات شعرها منسدلا، ووضعت مكياجا ساحرا ارتكز على ألوان النود مع لون الأحمر للشفاه.

IMG_٢٠٢٢٠٨٢٧_١٦٢٧٥٠
IMG_٢٠٢٢٠٨٢٧_١٦٢٧٥٠

وتعرض حاليا النجمة دارين حداد مسرحيتها الجديدة "مانجة هندي" على مسرح جلال الشرقاوي، وتقدم دارين في المسرحية عدد من الإستعراضات.

 

المسرحية بطولة دارين حداد، أحمد سلامة، ياسر الطوبجي، حمدي الوزير، محمود عزب، حامد مرزوق، رفيق القاضي، وائل عوني، نادية سلامة، نور فرحات، محمد الفخراني، تأليف أيمن العوضي ،موسيقى وألحان عصام اسماعيل، ديكور محمد الغرباوي.


كانت اخر أعمال دارين حداد الدرامية مسلسل "بابلو" يضم كوكبة من النجوم الفنان حسن الرداد، أروى جودة، نجلاء بدر، سلوى عثمان، هالة فاخر، محمود حجازي، عثمان محمد علي، بالإضافة الى الفنان القدير مصطفى فهمي.

 

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