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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة ربة منزل بطعنه على يد زوجها بسبب خلافات أسرية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط زوج متهم بالشروع في قتل زوجته وإصابتها بطعنة نافذة في البطن، إثر خلافات زوجية بينهما في مسكن الزوجية بنطاق مركز شرطة ههيا وتم نقل الزوجة الي مستشفى ههيا وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة لها وتحرير محضر بالواقعة.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارًا يفيد ورد إشارة من مستشفى ههيا بوصول أسماء ا، ربة منزل، مقيمة  بدائرة مركز شرطة ههيا، مصابة بطعنة نافذة في البطن، وحالتها العامة مستقرة.

 

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بالانتقال والفحص تبين من التحريات الأولية أن وراء ارتكاب الواقعة زوج المجني عليها، ويدعي سالم ع عامل حيث أصابها بطعنة نافذة بسكين.

وتبين حدوث مشادة كلامية بين الزوجين تطورت إلى مشاجرة بسبب الخلافات الزوجية، قام الزوج بطعن زوجته بسكين المطبخ وتم ضبط المتهم وجاري تحرير محضر بالواقعة.

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