عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بالقانون .. 8 حالات يعتبر فيها ذو الإعاقة معرضا للخطر

صورة تعبيرية - ذوي
صورة تعبيرية - ذوي الاعاقة

تحظى فئة ذوي الهمم باهتمام بالغ من القيادة السياسية، باعتبارها من الفئات الأكثر استحقاقًا للدعم والتضامن، وفي هذا الصدد منح قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة العديد من الحوافز التي تضمن لهم  حياة كريمة، في مختلف المجالات الحياتية.

ووفقا للمادة (٤٦)من القانون يعتبر الشخص أو الطفل ذو الإعاقة معرضًا للخطر فى أى حالة تهدد احترام كرامته الشخصية واستقلاله الذاتى والتمييز ضده بسبب الإعاقة، وذلك فى الحالات الآتية:

 - إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر.

 - حبس الشخص ذى الإعاقة أو عزله عن المجتمع بدون سند قانونى أو الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية أو التأهيلية أو المجتمعية أو القانونية له.

 - الاعتداء بالضرب أو بأى وسيلة أخرى على الأطفال ذوى الإعاقة فى دور الإيداع والتأهيل والحضانات ومؤسسات التعليم، أو الاعتداء الجنسى عليهم أو إيذاؤهم أو تهديدهم أو استغلالهم.

 

نشاط غير مسبوق لأجل ذوي الإعاقة تتبناه وزارة التضامن الاجتماعي

محافظ بني سويف يشهد فعاليات منتدى الحقوق الاقتصادية للأشخاص ذوي الإعاقة

 - استخدام وسائل علاجية أو تجارب طبية تضر بالشخص أو الطفل ذى الإعاقة دون سند من القانون.

 - وجود الأطفال أو الأشخاص ذوى الإعاقة فى فصول بالأدوار العليا بمدارس التعليم العام أو الخاص دون توفير الإتاحة والتهيئة لظروفهم الخاصة.

 - عدم توفير العلاج اللازم للأطفال ذوى الإعاقة، وعدم توفير المواد الغذائية اللازمة والضرورية للأطفال ذوى الإعاقة الذهنية خاصة حالات التمثيل الغذائى (الحمية).

 - عدم توفير التهيئة المكانية والأمنية والإرشادية للأشخاص ذوى الإعاقة فى مواقع عملهم، وتعريضهم للعنف أو التحقير أو الإهانة أو الكراهية، والتحريض على أى من ذلك.

 - إيداع الأشخاص ذوى الإعاقة فى مؤسسات خاصة للتخلص منهم لكونهم أشخاص ذوى الإعاقة فى غير الحالات التى تستوجب ذلك الإيداع.

ويعاقب كل من عرَّض شخصًا ذا إعاقة لإحدى حالات الخطر الواردة بالمادة (٤٦) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

كما يعاقب من يقوم بإخصاء أو تعقيم أو إجهاض غير قانونى للأشخاص ذوى الإعاقة أو التحريض على ذلك بالسجن المشدد.

ذوي الإعاقة حياة كريمة التمثيل الغذائي مدارس حوافز المواد الغذائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خليفة سواريش.. فرج عامر يكشف اسم مدرب الأهلي الجديد

تركت 3 أطفال.. وفاة زينة المرعبي برفقة جورج الراسي في الحادث المروع

أم لـ3 أطفال|من هى زينة المرعبي التي توفيت مع جورج الراسي بالحادث

بث مباشر الآن.. مباراة ليفربول وبورنموث (9)-(0) في الدوري الإنجليزي

يغني ويرقص.. مقطع فيديو لـ جورج الراسي قبل لحظات من وفاته

الدولار يرتفع بعنف... كم وصل سعره أمام الجنيه في البنوك اليوم؟

حادث بشع .. شاهد آخر صور لزينة المرعبي وجورج الراسي

بالأسماء.. 4 نجوم خارج الزمالك.. والإدارة في أزمة بسبب تقرير فيريرا

ترشيحاتنا

ماختارتش الطريق الغلط.. صورة فتاة الديلفري تتصدر التريند| اعرف حكايتها

حكومة باشاغا: ما يحدث في طرابلس سببه تشبث الدبيبة بالسلطة

بعد دهسه 4 أشخاص.. الفنان مصطفى هريدي يعود للتمثيل

خطاب مدته 8 دقائق أفقد أثرياء العالم 78 مليار دولار.. ما القصة؟

تبدأ من 250 ألف جنيه .. اعرف أسعار أرخص سيارة 2023 من شيري |صور

احترس.. الإفتاء: فعل هذا الأمر في الصلاة يبطلها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وفاة جورج الراسي.. قصة محاولة اغتيال المغني اللبناني بإحراق سيارته

106 مليارديرات في مكان واحد.. 10 مدن يقطنها أثرياء العالم.. أين يعيشون؟

أرقام خرافية.. هيفاء وهبي تثر الجدل بسعر حقيبتها المبالغ فيه| أعرف كام

ملفتة وغريبة.. إطلالات وضعت سارة عبد الرحمن في مأزق| بتشتري من الوكالة

فيديو

الموت المفاجئ .. هبة قطب تشعل السوشيال ميديا بتحذيرات صريحة|فيديو جراف

«غاب الفرح» السبب.. حسام حبيب يقلب الطاولة على شيرين عبدالوهاب ويتهمها بالسرقة|فيديوجراف

وزير الدفاع يزور مصابي العمليات الحربية في سيناء بالمجمع الطبي| فيديو وصور 

تهشمت السيارة كليا.. كواليس وفاة جورج الراسي إثر حادث سير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

متى تنتهي فوضى السوشيال ميديا ؟

نيفين منصور

الأخدان

نهال علام

مريم العذراء

مجدي أبو زيد

الزمالك.. امتياز مع مرتبة الشرف

عصام الرتمي

وعلى العهد نبقى

د.مجدي بدران

العواطف والتوتر والربو

عبد المعطى أحمد

مصر والصندوق

أحمد سالم

مدينة الإنتاج « العالمي »

اﻟﻤﺰﻳﺪ