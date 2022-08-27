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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

دواء ببلاش| أبرزها القلب والكلى.. هاني الناظر يكشف أفضل علاج لأخطر الأمراض

هانى الناظر
هانى الناظر

كشف الدكتور هاني الناظر، رئيس المركز القومي للبحوث السابق، أن هناك دواء مجاني يساعد فى علاج أخطر الأمراض المنتشرة حاليا.

وأضاف “ الناظر” من خلال منشور على صفحته على موقع فيس بوك ، أن هناك دواء رخيص جدا  يساعد علي تحسين وظائف القلب والمخ والكبد والرئة والكلى، عن طريق تحسين تدفق الدم لها، وتنقية الجسم من السموم التي تتسبب فى الإصابة بالأمراض، ألا وهو «الماء».

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وأوضح "الناظر" أن الماء، دواء طبيعي، يمنع تكون الجلطات الدموية القاتلة، ويمنع تكون حصوات الكلي المؤلمة، كما أنه أفضل دواء لتحسين كفاءة الجهاز المناعي.

المناعة
المناعة

وأكد “الناظر” أنه دواء فعال في الحفاظ على شباب الخلايا الداخلية والخارجية، ويخلص الجلد من السموم والأملاح، ويحفظ نضارته وحيويته، ويمنع تساقط الشع، فلا تبخلوا علي صحتكم بالإكثار من شرب الماء، صيفا وشتاء، نهارا وليلا.

دواء الجهاز المناعي حصوات الكلى هاني الناظر أمراض

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