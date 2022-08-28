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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التعليم تتابع وصول أوراق الديناميكا إلى لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة

صناديق اسئلة امتحانات
صناديق اسئلة امتحانات الثانوية العامة 2022

تتابع الآن غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وصول أوراق أسئلة امتحان الديناميكا إلى لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2022.

ويتم نقل أوراق أسئلة امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2022 في حراسة الجهات الأمنية داخل صناديق معدنية مغلقة بأقفال رقمية. 

تشهد  لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2022 اليوم الأحد الموافق 2022/8/28  اداء طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية (الرياضيات) لـ امتحان مادة الرياضيات التطبيقية (الديناميكا) بإجمالى ألفان و817 طالب/ طالبة.

كما تشهد لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2022 اليوم اداء طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا شعبة العلوم لـ امتحان مادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الأحياء والجيولوجيا) ، بالإضافة إلى قيام طلاب شعبة الرياضيات بأداء الامتحان في مادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الرياضيات)

كما يؤدى طلاب المكفوفين الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الثانية (ورقة أولى) فترة أولى، واللغة الأجنبية الثانية (ورقة ثانية) الفترة الثانية.

وقد انطلقت امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2022 يوم من السبت 20 اغسطس 2022 ، وستنتهي وفقا لـ جدول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2022 يوم الثلاثاء 30 اغسطس 2022.

وقد شهدت امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2022 منذ يومها الاول استمرارا لظاهرة الغش الالكتروني بعد توزيع اوراق الاسئلة في اللجان ، حيث مازال بعض الطلاب يتمكنون من تصوير الامتحان وارساله لجروبات الغش على تليجرام ليتم تبادل الإجابات .

ومن جانبها تعلن وزارة التربية والتعليم يوميا في بياناتها الرسمية التي تصدر بعد كل امتحان ، عن تمكن فريق مكافحة الغش الالكتروني من ضبط عددا من حالا الغش الالكتروني مشددة على انها تتخذ الاجراءات القانونية ضد هذه الحالات وتطبق عليهم عقوبات قانون الغش.

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