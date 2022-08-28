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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2022| بدء امتحان الديناميكا في اللجان

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

بدأ  طلاب الثانوية العامة شعبة علمي رياضة أداء امتحان الديناميكا في جميع لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2022 الموجودة على مستوى الجمهورية.

ووفقا لـ جدول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2022 ، يستمر زمن امتحان الديناميكا في جميع لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة من 9 صباحا لـ 11 صباحا .

وكانت قد تابعت غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، وصول أوراق أسئلة امتحان الديناميكا إلى لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2022 ، حيث يتم نقل أوراق أسئلة امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2022 في حراسة الجهات الأمنية داخل صناديق معدنية مغلقة بأقفال رقمية. 

وتشهد  لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2022 اليوم الأحد الموافق 2022/8/28  اداء طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية (الرياضيات) لـ امتحان مادة الرياضيات التطبيقية (الديناميكا) بإجمالى ألفان و817 طالب/ طالبة.

كما تشهد لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2022 اليوم أداء طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا شعبة العلوم لـ امتحان مادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الأحياء والجيولوجيا) ، بالاضافة إلى قيام طلاب شعبة الرياضيات بآداء الامتحان في مادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الرياضيات).

كما يؤدى طلاب المكفوفين الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الثانية (ورقة أولى) فترة أولى، واللغة الأجنبية الثانية (ورقة ثانية) الفترة الثانية.

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