علشان منغرقش.. تطهير 131 شنيشة في حي وسط قبل موسم الشتاء

نفذ حى وسط بمحافظة الإسكندرية تطهير 131 شنيشة فى نطاق الحى وفقا لتكليفات عزة سعد رئيس حي وسط ، وفي إطار الاستعدادات لفصل الشتاء ، ومراجعة أماكن حدوث التجمعات؛ قامت اليوم لجنة تطهير الشنايش المشكلة بحي وسط، بمتابعة تطهير الشانيش والمطابق ؛ التي تتم بمعرفة منطقة وسط للصرف الصحي بعدد من الشوارع نطاق الحي .

وتم تطهير شوارع:. سعد زغلول العطارين، امين فكري محطة الرمل ،ابي كامل ،ابن انس،ابن سور ،نادي الساحة الغيط الصعيدي ،منشا ،الرازي،،حلمي بهجت ، طيبة، كافور امام البنك الاهلي حتي كوبري محرم بك، وابيس،باجمالي ١٣١ شنيشة و٥٠ مطبق، وجار

المتابعة.

وقد تابع اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية نسب الإنجاز ل 3 مشروعات لفصل مياه الأمطار عن الصرف الصحي، بمعدل إنجاز يتراوح بين 40% و50%.

وأوضح محافظ الإسكندرية أن مشروعات الاستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار الجاري تنفيذها بالمحافظة تعد من أهم الحلول الجذرية التي ستساهم بشكل مميز في الحد من الآثار الناجمة عن سقوط كميات مياه الأمطار غير المسبوقة التي تشهدها الإسكندرية كل عام نتيجة للتغيرات المناخية.

وقال إن استراتيجية إدارة مياه الأمطار تم تقديمها من قبل جامعة الإسكندرية، وقد وجه رئيس مجلس الوزراء بالبدء الفوري في تنفيذها، لافتًا إلى أن الاستراتيجية تتكامل مع بعض المشروعات الجاري تنفيذها بالتنسيق مع الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، وشركة الصرف الصحي بالإسكندرية.

وتأتي المشروعات في ضوء توجيهات رئيس الوزراء بتنفيذ الاستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار بمحافظة الإسكندرية.