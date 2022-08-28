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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رابطة تجار السيارات: العالم كله يمر بأزمة ويشهد زيادة في الأسعار

صدى البلد

أكد المستشار أسامة أبو المجد  رئيس رابطة تجار السيارات، إن قطاع السيارات يشهد في الوقت الراهن ركودًا كاملًا، كما أن القطاع التجاري والموزعين لا يوردون السيارات للتجار الذين لا يملكون ما يكفي لبيعه، لافتا إلي أن الأمر أدى إلى إغلاق عدد كبير من معارض السيارات.

وتابع أبو المجد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " حضرة المواطن" والمذاع عبر قناة "الحدث اليوم"،:" التعامل مع ملف سوق السيارات وقطاع السيارات بشكل عام، يحتاج دائمًا عدم صدور قرار إلا بعد دراسته بشكل واف".

وأوضح:"  العالم كله يمر بأزمة، ويشهد زيادة في أسعار السيارات، لافتا إلي أن  المشكلة زائدة في مصر؛ بسبب القرارات الداخلية.
 

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