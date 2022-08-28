شاهد .. روعة وجمال قلعة صلاح الدين ليلا | صور

تعد قلعة صلاح الدين أهم معالم القاهرة الإسلامية و إحدى أفخم القلاع الحربية التى شيدت ، و أتاح موقعها أعلى جبل المقطم إطلالة رائعة على كافة معالم القاهرة التاريخية .
رصدت عدسة موقع “ صدى البلد ” اليوم صور لـ قلعة صلاح الدين لـ ابراز روعتها وجمالها فى الليل .
يذكر ان أكد رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار الدكتور أسامة طلعت، أن قلعة صلاح الدين الأيوبي بالقاهرة وجميع المباني الأثرية الموجودة بها آمنة تماما.
وقال طلعت- في بيان، اليوم /الجمعة/- إن القلعة لم تتأثر ولم تقع بها أية خسائر مادية من جراء الحريق الذي تم إخماده، في وقت سابق اليوم، بأشجار ونخيل بالقرب من طريق صلاح سالم بالقاهرة، بمحيط القلعة.