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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

شاهد .. روعة وجمال قلعة صلاح الدين ليلا | صور

قلعة صلاح الدين
قلعة صلاح الدين

تعد قلعة صلاح الدين أهم معالم القاهرة الإسلامية و إحدى أفخم القلاع الحربية التى شيدت ، و أتاح موقعها أعلى جبل المقطم إطلالة رائعة على كافة معالم القاهرة التاريخية . 

 

رصدت عدسة موقع “ صدى البلد ” اليوم  صور لـ قلعة صلاح الدين لـ ابراز روعتها وجمالها فى الليل  .

 

يذكر ان أكد رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار الدكتور أسامة طلعت، أن قلعة صلاح الدين الأيوبي بالقاهرة وجميع المباني الأثرية الموجودة بها آمنة تماما.

وقال طلعت- في بيان، اليوم /الجمعة/- إن القلعة لم تتأثر ولم تقع بها أية خسائر مادية من جراء الحريق الذي تم إخماده، في وقت سابق اليوم، بأشجار ونخيل بالقرب من طريق صلاح سالم بالقاهرة، بمحيط القلعة.

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المجلس الاعلى للاثار الأعلى للأثار صلاح الدين الايوبي صلاح سالم

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