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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إرتفاع مصابى حادث انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوى الغربى أسوان /القاهرة لـ13 مصابا

انقلاب ميكروباص-
انقلاب ميكروباص- ارشيفية

ارتفع عدد مصابى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة إلى  13 شخص

وكان قد تلقي اللواء أشرف عبدالله مدير أمن أسوان إخطارًا يفيد بوقوع حادث إنقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي وتحديدا بالقرب من قرية بنبان التابعة لمركز دراو شمال أسوان مما أسفر عن إصابة 13 شخص حيث تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية، وتبين من التحريات الأولية أن المصابين أصيبوا بجروح وكسور متفرقة. 

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نقل المصابين فى حادث انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة 

وانتقلت الجهات المعنية إلى مكان الحادث لمعاينته ورفع أثاره من الطريق لتيسر الحركة المرورية أمام المارة بالطريق الصحراوي، وإتخاذ اللازم، وتم تحرير محضر بالواقعة. 

وكانت قد تمكنت الأجهزة المعنية من السيطرة على مشاجرة نشبت بين عائلتين بسبب خلافات مالية بمركز كوم أمبو شمال أسوان تم فيها إستخدام الشوم والعصى . 

وكان قد تلقى اللواء أشرف عبدالله، مدير أمن أسوان، إخطارًا بورود بلاغًا إلى مركز شرطة كوم أمبو يفيد بنشوب مشاجرة بين عائلتين، وعلى الفور انتقلت الأجهزة المختصة إلى مكان المشاجرة لفرض السيطرة المطلوبة ، وفض المشاجرة بين العائلتين، وتم تحرير محضر بالواقعة. 

وكان قد تعرض شخص للإصابة بطلق ناري في قدمه مساء أمس الجمعة نتيجة خلافات عائلية بمركز كوم أمبو شمال أسوان. 

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إرتفاع مصابى حادث طريق أسوان / القاهرة إلى 13 مصاب

وكان قد تلقي اللواء أشرف عبدالله مدير أمن أسوان إخطارًا من العميد محمد هلال مأمور مركز شرطة كوم أمبو يفيد إصابة شاب بطلق ناري، وتم نقله إلى مستشفى كوم أمبو وذلك لتلقي العلاج اللازم، والإسعافات الأولية ، وتم تحرير محضر بالواقعة . 

كما كان قد تعرض 3 أشخاص لإصابات متفرقة بالجسم فى حادث سير وقع بمدينة أسوان، وسقوطهم فى النيل مما أدى إلى إصابتهم. 

وكان قد تلقى مرفق إسعاف أسوان تحت إشراف الدكتور محمد الدخيلى مدير المرفق بلاغاً بوقوع حادث سير بعد تصادم سيارة ملاكى بموتوسيكل، وتم الدفع بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث للتعامل مع المصابين.

وتبين أن الحادث تسبب فى سقوط 3 شباب وهم عصام عبد الحميد، وأحمد محمد، وأحمد جمال"، كانوا على متن الموتوسيكل، والذين وقعوا فى مياه النيل، وإصابتهم مما استدعى نقلهم إلى المستشفى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الحادث. 

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