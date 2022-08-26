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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان: إنقاذ سيدة من مصير الغارمات بسداد مديونياتها وعلاج ابنتها

لقاء محافظ أسوان
لقاء محافظ أسوان مع المواطنين

يواصل “صدى البلد“ عرض سلسلة ”جبر الخواطر” لبعض الحالات والقصص الإنسانية التي نشهدها يومياً داخل مختلف محافظات الجمهورة، والتي تحتاج إلى تدخلات عاجلة وسريعة من المسئولين لوضع حلول لها.

ونعرض بعض مشاكل وهموم المواطنين داخل محافظة أسوان، والتي من بينها مشاكل تخص بعض الأفراد، والتي تتمثل في توفير علاج لهم أو غير ذلك من المستلزمات والمطالب والاحتياجات الملحة، مراعاة لظروفهم المعيشية والاجتماعية الصعبة.

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 سداد مديونيات أميرة بأسوان وعلاج أبنتها من الفشل الكلوى

وكان طلب" أميرة .س" الذى يتمثل فى سداد مديونيات بنكية عليها، وعلاج ابنتها من مرض الفشل الكلوى. 

وتم التدخل لإنقاذ أميرة سليم من مصير العديد من الغارمات بعد تراكم مديونات أكثر من قرض بنكى عليها لعلاج ابنتها من مرض الفشل الكلوى بعد توجيهه بصرف 5 آلاف جنيه لسداد ديونها ، وقيام مديرية التضامن الإجتماعى بصرف مساعدة شهرية 500 جنيه لمدة 6 أشهر، علاوة على قيام مديرية الصحة بتقديم العلاج المجانى لها، لتتحول دموعها إلى فرحة وسعادة على وجهها.

وترك هذا التدخل السريع من محافظ أسوان، أثراً إيجابياً على المواطنة التى حرصت على تقديم الشكر للمحافظ، وجميع الأجهزة المعاونة له. 

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محافظ أسوان يتابع جهود المحليات لتكثيف أعمال النظافة وإزالة الإشغالات

محافظ أسوان يتابع نتائج جولات وحدة حياة كريمة بقرى المبادرة الرئاسية بإدفو

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

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