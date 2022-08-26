محافظ أسوان: إنقاذ سيدة من مصير الغارمات بسداد مديونياتها وعلاج ابنتها

يواصل “صدى البلد“ عرض سلسلة ”جبر الخواطر” لبعض الحالات والقصص الإنسانية التي نشهدها يومياً داخل مختلف محافظات الجمهورة، والتي تحتاج إلى تدخلات عاجلة وسريعة من المسئولين لوضع حلول لها.

ونعرض بعض مشاكل وهموم المواطنين داخل محافظة أسوان، والتي من بينها مشاكل تخص بعض الأفراد، والتي تتمثل في توفير علاج لهم أو غير ذلك من المستلزمات والمطالب والاحتياجات الملحة، مراعاة لظروفهم المعيشية والاجتماعية الصعبة.

سداد مديونيات أميرة بأسوان وعلاج أبنتها من الفشل الكلوى

وكان طلب" أميرة .س" الذى يتمثل فى سداد مديونيات بنكية عليها، وعلاج ابنتها من مرض الفشل الكلوى.

وتم التدخل لإنقاذ أميرة سليم من مصير العديد من الغارمات بعد تراكم مديونات أكثر من قرض بنكى عليها لعلاج ابنتها من مرض الفشل الكلوى بعد توجيهه بصرف 5 آلاف جنيه لسداد ديونها ، وقيام مديرية التضامن الإجتماعى بصرف مساعدة شهرية 500 جنيه لمدة 6 أشهر، علاوة على قيام مديرية الصحة بتقديم العلاج المجانى لها، لتتحول دموعها إلى فرحة وسعادة على وجهها.

وترك هذا التدخل السريع من محافظ أسوان، أثراً إيجابياً على المواطنة التى حرصت على تقديم الشكر للمحافظ، وجميع الأجهزة المعاونة له.