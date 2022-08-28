خنزير هارب من محل كبده وسجق بالأميرية.. حقيقة الفيديو المتداول

حيوان قصير، بني اللون، وسمين، يجري مسرعا ويجري خلفه عشرات الأطفال، وفي صورة أخرى له وهو يهاجم شاب، هذه الصور المثيرة للجدل لـ خنزير هارب في الشوارع تصدرت مواقع التواصل الإجتماعي خلال الساعات الماضية.

هروب خنزير في شوارع مصر

شخص يردد أنها قديمة وآخر يؤكد أنها حديثة، كذلك تضاربت الأقاويل أنها خارج مصر تحديدا في نيبال، لعدم وجود خنازير بكثرة في مصر، فما حقيقة صورة الخنزير الذي يجري خلف الأطفال ؟

عبر تتبع مصدر الصورة اتضح أنها قديمة، وتداولها من جديد أعادها للجدل، إذ يرجع تاريخ هذه الصورة إلى عام 2020، ويبدو أن نشرها حينها في 27 أغسطس ساهم في إعادة نشرها حاليا عبر خاصية "ذكريات فيسبوك".

وتم تداولها حينها بأن البعض كانوا يقفون أمام محل ساندويتشات كبده وسجق في شارع الدكتورة عايدة بالأميرية ثم تفاجئوا بهروب خنزير من المحل.

وأعيد نشره يحمل تعليق: "شارع الدكتوره عايده في الأميرية، الناس واقفه تشتري شندوتشات كبده وسجق، لقوا الخنزير ده خارج يجرى هربان من المحل".

حقيقة هروب خنزير من مطعم

وقال ربيع محمد : "الصورة نشرت في عام 2019 وأعتقد أنها من محمية آسيوية وواضح من لون بشرة الأولاد الصغار أنها في نيبال".

لكن أوضح له عدد من المتابعون أنها في مصر، وكتب شريف أبو المعاطي: "شارع الدكتورة عايدة متفرع من آخر شارع ترعة القبة".

لكن برغم تحريم أكل لحم الخنزير للمسلمين إلا أن لحوم الخنزير ليست محرمة للأقباط، وقال بيتر مرقص: "أنا مسيحي وفي الأمان"، وتابع على أبو عود: "إحنا أجدع ناس نفتي في إخوة مسيحين موجودين في مصر وهما بيكلوه عادي وبيدخل منه حاجات في الطب، بلاش نثير البلبلة".

حقيقة هروب خنزير في الأميرية

وحددت الأجهزة الأمنية حينها القائم بالتصوير وشخص آخر فبرك الفيديو لهروب الخنزير، واعترفا بارتكاب الفيديو على سبيل المزاح، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهما.

وفي عام 2020، كان قد أوضح الدكتور حسام الدين فوزي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، حينها أن هذا الخنزير هرب خلال نقله ضمن سيارة محملة بالخنازير بمنطقة الأميرية.

وتابع أن الخنزير هرب ثم سرقه أحد الأهالي لبيعه وتم تصويره يهرب في شارع الدكتورة عايدة بحي الأميرية، واتخذت الشرطة حينها الإجراءات اللازمة ضد الشخص سارق الخنزير، الذي تسبب في حالة الجدل في الشارع حينها".