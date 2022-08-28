حقيقة ابتعاد لاعبي الاهلي عن قائمة منتخب مصر

كشف الاعلامي ابراهيم فايق ابرز الاسماء المرشحة للانضمام لمنتخب مصر تحت قيادة روي فيتوريا المدير الفني .

وقال ابراهيم فايق خلال تصريحات تلفيزيونية : فيتوريا طلب لعب مباراتين امام احد ثلاث منتخبات وهم النيجر والسودان وليبيريا .

وعن ابتعاد لاعبي الاهلي عن قائمة منتخب مصر قال فايق : سيتواجد ثلاث لاعبين من النادي الاهلي في القائمة القادمة لمنتخب مصر وهم محمد الشناوي ورامي ربيعه ومحمد عبدالمنعم .

وأكمل : بالنسبة لحراسة المرمي فإن فيتوريا اختار محمد الشناوي ومحمد عواد ومحمد صبحي أمحمد الشناوي

وأختتم فايق تصريحاته قائلا : من الممكن ان تشهد القائمة عدد اربعة لاعبين مفاجأة خلال الفترة المقبلة وفيتوريا يمتلك معلومات مفصلة عن كل لاعبي المنتخب الذين انضموا قبل مجيئه.