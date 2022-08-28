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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حقيقة ابتعاد لاعبي الاهلي عن قائمة منتخب مصر

الاهلي
الاهلي

كشف الاعلامي ابراهيم فايق ابرز الاسماء المرشحة للانضمام لمنتخب مصر تحت قيادة روي فيتوريا المدير الفني .

وقال ابراهيم فايق خلال تصريحات تلفيزيونية : فيتوريا طلب لعب مباراتين امام احد ثلاث منتخبات وهم النيجر والسودان وليبيريا . 

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وعن ابتعاد لاعبي الاهلي عن قائمة منتخب مصر قال فايق : سيتواجد ثلاث لاعبين من النادي الاهلي في القائمة القادمة لمنتخب مصر وهم محمد الشناوي ورامي ربيعه ومحمد عبدالمنعم . 

وأكمل : بالنسبة لحراسة المرمي فإن فيتوريا اختار محمد الشناوي  ومحمد عواد ومحمد صبحي أمحمد الشناوي

وأختتم فايق تصريحاته قائلا : من الممكن ان تشهد القائمة عدد اربعة لاعبين مفاجأة خلال الفترة المقبلة وفيتوريا يمتلك معلومات مفصلة عن كل لاعبي المنتخب الذين انضموا قبل مجيئه.

منتخب مصر فيتوريا مصر بيراميدز النادي الأهلي

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