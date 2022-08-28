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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

ليت النوايا ترى.. فتاة تثير الجدل بلافتة اعتذار في شوارع بورسعيد

لافتة اعتذار في بورسعيد
لافتة اعتذار في بورسعيد

عادت اللافتات الرومانسية لتغزو الشوارع من جديد، كان آخرها لافتة معلقة بشارع "الصباح" بمدينة بورسعيد تحمل كلمات حب واعتذار.

لافتة اعتذار في بورسعيد

باللونين الأبيض والأحمر، رأى الكثير اللافتة وتم تداولها على مواقع التواصل الإجتماعي  لتثير جدل المواطنين ورواد العالم الافتراضي، وكتب عليها بخط عريض: "أنا آسفة.. متزعلش مني، والله على عيني زعلك يكون مني، سامحني".

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واختتمت "لولي" كما كتبت اسمها أسفل اللافتة، اعتذارها بجملة "ليت النوايا ترى"، وسرعان ما تصدرت مواقع التواصل الإجتماعي خاصة بين أهل بورسعيد.

عادة ما يعلن اعتذاره بشكل علني الرجل لكن ما أثار الجدل أنها رسالة اعتذار من فتاة لشاب، وكتبت أميرة عثمان: "في شارع الصباح، ده الواحد بيكتب الرسالة على الواتس ويمسحها".

لافتة تثير الجدل في بورسعيد

وكشفت توحه رفاعي عن رأيها بأن الحب المبالغ فيه هو السبب في عدم استمرار العلاقة والتي عادة ما تنتهي بالانفصال، وقالت وفاء وهبه: "الكل رجح أنها رسالة من فتاة تحب شاب، لكن لم يلاحظ أحد الرسمة على اللافتة لأم تحتضن طفلها، من المحتمل أنها في خلاف مع ابنها وتعتذر له".

ومزحت رائق: "آخر واحدة عملت اللافتة دي جوزها بعد كده اتجوز عليها، متحاولوش يا بنات وفرس فلوسك".

بعد ساعات من وجود اللافتة في الشارع، كشفت فتيات في الشارع نفسه أن مسئولين من الحي أزالوها، ورجح الكثير أنه من المحتمل أن تكون دعاية لمحل تجاري كما حدث بعد نشر لافتة في وقت سابق.

لافته بورسعيد محل تجاري المواطنين اعتذار مخالفة

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