أحمد شوبير: قصة سواريش مع الأهلي انتهت.. وسيرحل قبل نهاية الدوري

أكد الإعلامي أحمد شوبير، أن البرتغالي ريكاردو سواريش سيرحل بشكل نهائي عن تدريب النادي الأهلي، مشيرا إلى أن إدارة القلعة الحمراء أبلغت البرتغالي بهذا القرار بعد خسارته أمس السبت أمام طلائع الجيش في الدوري المصري.

وقال شوبير عبر برنامجه "مع شوبير" على إذاعة "أون سبورت": "قصة سواريش مع الأهلي انتهت تماما وهي معلومة مؤكدة وسيرحل عن الأهلي وقد يكون قبل المباراة الأخيرة في الدوري، ومظهر الأهلي أمس أمام طلائع الجيش كان سيئا وقبله أمام إنبي رغم الفوز، سواريش ظلم الحقيقة بشكل كبير.

وأصبح رحيل البرتغالي ريكاردو سواريش عن النادي الاهلي أمرا نهائيا خصوصا وأن إدارة الأحمر والجماهير تري أنه لم يقدم جديدا رفقة الفريق .

وبدأ النادي الاهلي المفاوضات مع عدد من المدربين لتولي المهمة الفنيةخلفا لـ سواريش بعد تدهور النتائج وفقدان البطولات خلال الفترة الماضية.

وخسر سواريش أمام فريق طلائع الجيش مساء أمس بنتيجة 1-0، في المباراة التي أقيمت أمس، السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 33 من بطولة الدوري الممتاز.