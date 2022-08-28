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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

معلومات عن أول امرأة في الثمانين من عمرها تدرس في الأزهر

أول امرأة في الثمانين
أول امرأة في الثمانين من عمرها تدرس في الأزهر

تفاعل عدد كبير من رواد منصة التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، مع أول امرأة من كبار السن تدرس بجامعة الأزهر من الوافدات، خاصة وأن تلك السيدة تبلغ من العمر ثمانين عاما.

معلومات عن أول امرأة في الثمانين من عمرها تدرس في الأزهر

الاسم : بوستانوفا مروة

الجنسية: روسيا

تاريخ الميلاد: 1954/2/8

العمر : 68 عاما

تسكن فى مدينة البعوث هى وابنتها

التحقت بالمعهد 2016 بالصف الثانى الاعدادى

حصلت على الشهادة الاعدادية 2018/2019

عام 2019/2020  التحقت بالصف الأول الثانوى

عام 2020/2021 التحقت بالصف الثانى الثانوى

عام 2021/2022 التحقت الصف الثالث الثانوى

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طالبة في الثمانين من عمرها

وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صورة، لطالبة في الثمانين من عمرها، تؤدي امتحان الدور الثاني بالشهادة الثانوية الأزهرية، في مدينة البعوث الإسلامية.

ولاقت الصورة، إعجاب رواد موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حيث أظهرت الصورة مدى اهتمام العالم بالدراسة في الأزهر الشريف، وحرص المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، على تعلم العلوم الشرعية والعربية.

يذكر أن الأزهر الشريف به استثناء للطلاب الوافدين من شرط السن حيث يمكن لأي وافد مهما بلغ سنه الدراسة في الأزهر الشريف وتعلم المنهج الأزهري.

وكان الشيخ أحمد عبد العظيم، رئيس الإدارة المركزية للامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية، قد أجرى جولة تفقدية على امتحانات طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية الدور الثاني بمدينة البعوث الإسلامية.

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