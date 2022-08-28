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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

محطة معالجة الصرف الصحي في قنتير بالشرقية تحصل على شهادة TSM

صدى البلد

 

 

أعلن المهندس عامر كمال ابو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية، حصول محطة معالجة صرف صحي قنتير بمركز فاقوس ولأول مرة علي شهادة الاداره الفنيه المستدامه TSM، فى إطار  حرص الشركة على تطوير محطاتها باستمرار، وتقديم خدماتها بأفضل جودة ممكنة.

وأوضح "عامر"  أن شهادة TSM تشمل مجموعة من المعايير الخاصة بالتشغيل الأمثل للمحطات، وإتباع تعليمات التشغيل القياسية لجميع مراحل التشغيل بالمرفق، وتوافر مؤشرات الأداء شهرياً، وكذلك معايير المراقبة، وضبط الجودة والتى تتمثل فى صيانة الأجهزة دورياً، ويعتبر حصول محطات مياه الشرب والصرف الصحى على شهادة التنمية الفنية المستدامة TSM من أهم المؤشرات لكفاءة المحطات وضمان استدامة واستمرارية تقديم الخدمة بالشكل المطلوب لتحقيق أفضل خدمة للمواطنين.

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جدير بالذكر أن إجمالي المحطات الحاصلة على شهادة الاعتماد الدوليه ٢٧ محطه، ونصيب محطات الصرف الصحي 12 محطة، بالإضافة إلى 15 محطة مياه شرب .

ووجهت لجنة الاختبار الشكر لجميع العاملين بالمحطة على الجهد المبذول للحفاظ علي مستوي الاداء الفني للمحطة وتطبيقها لكافة معايير الحصول على تلك الشهادة والتي تأتي ضمن خطة عمل الشركة للعام 2022 بهدف حصول محطات المياه المرشحة ومحطات معالجة الصرف الصحي على تلك الشهادة .

 

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