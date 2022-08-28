استمرار التقدم لدورة رواد الأعمال في حاضنة جامعة حلوان للتطبيقات التكنولوجية Biocluster

تعلن جامعة حلوان عن استمرار فتح باب التقدم لدورة الإحتضان الأولي لرواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة في حاضنة جامعة حلوان للتطبيقات التكنولوجية Biocluster , و الممول من البرنامج القومي للحاضنات التكنولوجية (إنطلاق) - بأكاديمية البحث العلمي وتفتح حاضنة جامعة حلوان للتطبيقات التكنولوجية باب القبول تحت شعار "التكنولوجيا نحو اقتصاد حيوي مستدام" للتقدم للشباب من جامعة حلوان وخريجيها من رواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة الراغبين فى خوض تجربة ريادية الأعمال أو ممن لديهم مشروعات ريادية فى بداياتها الذين لديهم أفكار مبتكرة وقادرين على تطوير أفكارهم وإطلاق مشروعاتهم للمنافسة في السوق.

وتقدم حاضنة جامعة حلوان للتطبيقات التكنولوجية خدمات الاحتضان لرواد الأعمال والشركات الناشئة في عدد من مجالات المشروعات تتمثل في الآتي :

أولا: التكنولوجيا الحيوية:

المواد الحيوية المستدامة، والانزيمات الصناعية، الكواشف التشخيصية، المستحضرات الحيوية، مستحضرات التجميل الطبيعية، المستخلصات النباتية، خدمات المعلوماتية الحيوية.

ثانيا: نظم الهندسة الحيوية الطبية:

المستشعرات الحيوية النانومترية، الأجهزة والمستلزمات الطبية، الرعاية الصحية عن بعد "التمريض والخدمات الصحية".

ثالثا: تكنولوجيا الأغذية والمشروبات:

تطبيقات خدمات التوصيل، تكنولوجيا الإعداد والتجهيز، إنتاج الأجهزة الوظيفية، تطبيقات سلامة الغذاء.

ويمكن للراغبين في التقدم من رواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة التسجيل علي الرابط التالي :

https://forms.gle/fSE6mGNWWW1jWRjt5

ولمزيد من الاستفسارات يمكنكم مراسلتنا علي الإيميل الآتي :

[email protected]