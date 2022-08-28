فريق التضامن الاجتماعي بالغربية ينقذ مواطنا بلا مأوى من خطر الشارع

تمكن الدكتور خالد أبوالمجد رئيس فريق التدخل السريع ورئيس للجنة مواطن بلا مآوى بمديرية التضامن الاجتماعى بالغربية، بإنقاذ مواطن بلا مأوى من خطر الشارع بمدينة طنطا، ونقله إلى إحدى دور رعاية المسنين.



وكان رئيس فريق التدخل السريع، خلال مرور بشارع البحر بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، يرافقه رضا محمد شاهين عضو فريق التدخل السريع وعضو لجنة مواطن بلا مأوى، رصد شخص يجلس على الرصيف على مسافة قريبة بجوار إحدى المتسولات، وبالتحدث معه، اتضح أنه بلا مأوى، كان نزيل بدار للمسنين منذ عام وخرج منها للذهاب إلى أقاربه بمحافظة دمياط ليقطن معهم، دون جدوى فعاد إلى طنطا.



وتم إخطار شيخ العرب عبدالله وكيل مديرية التضامن بالغربية، وأوصى بتوفير الرعاية اللازمة للمواطن وإدخاله مجددا دار المسنين المناسبة لحالته الصحية والاجتماعية، وتم على الفور إدخاله دار المسنين والعجزة بكفرعصام بطنطا، للإقامة ورعايته.

IMG-20220828-WA0051

IMG-20220828-WA0049