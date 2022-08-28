أكبر خطر يهدد الصين بعد موجة حر وخراب استمرت 70 يومًا

أحدثت درجات الحرارة الشديدة في الصين حالة من الفوضى خلال الأيام الماضية، على الرغم من انخفاض درجات الحرارة في بعض المناطق ، حيث تتدافع السلطات عبر حوض نهر اليانجتسي للحد من الأضرار الناجمة عن تغير المناخ، بشكل أكبر خطرًا على الطاقة والمحاصيل والماشية، وفق ما ذكرت صحف دولية.

تعد موجة الحر في الصين ، التي استمرت أكثر من 70 يومًا ، الأطول والأكثر انتشارًا على الإطلاق ، حيث سجلت حوالي 30 ٪ من 600 محطة أرصاد جوية على طول نهر اليانجتسي أعلى درجات الحرارة على الإطلاق.

تعرضت منطقة تشونج تشينج الجنوبية الغربية لضربة شديدة بشكل خاص ، حيث قال أحد السكان ويدعى ، تشانج رونجهاي ، إن المياه والكهرباء قطعتا بعد حريق جبلي استمر أربعة أيام في منطقة جيانج جين.

قال تشانج: "يحتاج الناس للذهاب إلى مركز طاقة يبعد أكثر من 10 كيلومترات (6 أميال) لشحن هواتفهم".

إغماءات

أظهرت الصور التي تم نشرها على خدمة ويبو الصينية الشبيهة بتويتر ، السكان والمتطوعين في تشونج تشينج وسيشوان يكافحون بل ويفقدون وعيهم في حرارة شديدة أثناء خضوعهم لاختبارات كوفيد الإلزامية، وفق ما ذكرت رويترز.

كما وضع مكتب الزراعة في تشونج تشينج إجراءات طارئة لحماية الماشية، حماية أكثر من 5000 مزرعة خنازير نتيجة للحرارة ، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الحكومية.

الخطر الأكبر من تغير المناخي على الصين



قال لين تشونج ، الأستاذ في جامعة مدينة هونج كونج، إن الأضرار التي تلحق بالمحاصيل وندرة المياه يمكن أن "تنتشر إلى القطاعات الأخرى ذات الصلة بالأغذية ، مما يؤدي إلى زيادة كبيرة في الأسعار أو حدوث أزمة غذائية في أشد الحالات خطورة"، مشيرا إلى واحدٍ من أكثر الأضرار خطورة نتيجة تغير المناخ على الزراعة في الصين.

خفض المركز الوطني للأرصاد الجوية في الصين درجة تحذيره من الحرارة إلى الاحمر إلى البرتقالي بعد 15 يومًا متتاليًا من "التنبيهات الحمراء" ، لكن لا يزال من المتوقع أن تتجاوز درجات الحرارة 40 درجة مئوية (104 فهرنهايت) في تشونج تشينج وسيتشوان وأجزاء أخرى من حوض اليانجتسي.

سجلت إحدى محطات الأرصاد الجوية في سيتشوان درجة حرارة 43.9 درجة مئوية الأسبوع الماضي، وهي أعلى درجة حرارة على الإطلاق في المقاطعة، حسبما قال خبراء الأرصاد .

صرخة يقظة



حذرت الصين من أنها معرضة بشكل خاص لتغير المناخ ومن المتوقع أن تتكاثر الكوارث الطبيعية في السنوات المقبلة نتيجة للطقس الأكثر تقلبًا.

مع استمرار الجفاف ، تحولت وسائل الإعلام الحكومية انتباهها إلى تأثير تغير المناخ على البلدان الأخرى.

قالت الصحيفة الرسمية للرقابة على الفساد في الصين "تغير المناخ مرة أخرى دعوة للاستيقاظ للعالم" ، مضيفة أن موجات الحر والجفاف المدمرة ضربت أوروبا وأفريقيا وأمريكا الشمالية في الأسابيع الأخيرة.

تعد الصين ، أكبر مصدر في العالم لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري المسببة للاحتباس الحراري ، وهي ملتزمة بالحد من ثاني أكسيد الكربون قبل عام 2030 وأن تصبح "محايدة كربونيًا" بحلول عام 2060 ، كما أنها تتقدم في تطوير الطاقة المتجددة.

العودة للفحم

لكن الجفاف أدى إلى تآكل القدرة على توليد الطاقة الكهرومائية وعادت إلى العمل بطاقةالفحم، حيث زادت المحطات في مقاطعة آنهوي الإنتاج بنسبة 12٪ مقارنة بالسنوات الماضية.

حذر لي شو ، مستشار المناخ في منظمة السلام الأخضر في بكين ، من أن نقص الطاقة "يمكن استخدامه بسهولة كحجة لبناء المزيد من محطات الفحم" لكنه قال إن صيفًا من الظروف القاسية في جميع أنحاء العالم قد يدفع إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات.

زيارة بيلوسي والمناخ

تضاءلت آفاق التعاون الدولي للتصدي لتغير المناخ في أعقاب زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي هذا الشهر إلى تايوان ، وهي جزيرة تتمتع بالحكم الذاتي وترى الصين أنها جزيرتها.

ردا على ذلك ، ألغت الصين الغاضبة محادثات المناخ مع الولايات المتحدة ، منهية قناة مهمة ساعدت في دفع سياسات أكثر حماية للبيئة .

قالت الصين إنه لا يمكن فصل المناخ عن القضايا الدبلوماسية الأوسع.

وأبلغت وزارة الخارجية الولايات المتحدة أن عليها إنهاء مقاطعة منتجات الطاقة الشمسية من منطقة شينجيانج وتوفير الأموال لمساعدة الدول النامية على التكيف.

حظرت الولايات المتحدة الواردات من شينجيانج في محاولة لحماية السوق الأمريكية من المنتجات التي يحتمل أن تكون قد قامت على أكتاف أناس قد يكونوا تعرضوا لانتهاكات حقوق الإنسان.

وتنفي الصين حدوث انتهاكات.

قال مارك بيسون ، الأستاذ بجامعة التكنولوجيا في سيدني ، الذي يدرس سياسات المناخ العالمية ، عن آفاق التعاون الدولي: "إذا لم تركز الأحداث الأخيرة على العقول ، فمن الصعب معرفة ما الذي سيحدث".