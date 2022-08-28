الأوقاف: دورتان جديدتان للأئمة والإداريين في الحاسب الآلي.. السبت المقبل

أعلنت وزارة الأوقاف ، إطار جهودها للإعداد الجيد والتميز العلمي في كافة وجوه المعرفة وخاصة في مجال الحاسب الآلي والتحول الرقمي، واستمرارًا لخطة الوزارة في التدريب والتأهيل لكافة العاملين بها ، سيتم عقد دورتين جديدتين رقم (91 ، 92) بمركز الحاسب الآلي في أكاديمية الأوقاف الدولية السبت المقبل الموافق3/9/2022م وحتى الخميس الموافق 15/9/2022م .

يأتي ذلك مع الالتزام التام بكافة إجراءات الوقاية الصحية من التعقيم والتطهير، وارتداء المتدرب للكمامة ، والحفاظ على التباعد الاجتماعي ، طوال مدة التواجد بالأكاديمية .

والمتدربون هم:

انعقاد دورة المكون الشرعي للدفعة الخامسة

واستمرارًا لخطة الوزارة في التدريب والتأهيل والعمل على التميز العلمي للأئمة والواعظات، واستكمالًا لدراسة المكونات العلمية الخاصة بالدفعة الخامسة ، تعقد أكاديمية الأوقاف الدولية بالسادس من أكتوبر المكون الشرعي للدفعة الخامسة يوم الأحد المقبل الموافق 4 /9/ 2022م حتى 6 /9 /2022م، هذا وسيعقد اختبار المكون اللغوي والثقافي صباح السبت الموافق 3 / 9 / 2022م الساعة العاشرة.

وتستقبل الأكاديمية المتدربين ابتداء من مساء الجمعة الموافق 2 /9 /2022م، فعلى جميع المديريات تسهيل حضور المتدربين بالدفعة الخامسة للأكاديمية.