الكشف على 1844 من رؤوس الماشية خلال قافلة بيطرية مجانية في البحيرة

نفذت مديرية الطب البيطري بالبحيرة بقيادة دكتور أحمد عيادة، قافلة علاجية بيطرية مجانية في وحدة نديبة بمركز دمنهور، بالتعاون مع معهد تناسليات الهرم؛ وذلك استمرارًا لجهود المحافظة في الحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها، من خلال التعاون مع المؤسسات البحثية المختلفة، والعمل على توفير التحصينات اللازمة للحيوانات، وتوفير بيئة غذائية وبيولوجية آمنة لها، للعمل على تنمية تلك الثروات والمساهمة في توفير الغذاء الصحي والآمن للمواطن المصري البسيط.

شارك بالقافلة إدارة الرعاية التناسلية بالمديرية، وفريق من معهد بحوث صحة الحيوان وفريق أطباء إدارة دمنهور البيطرية.

وشهدت القافلة، تقديم العلاج والخدمات البيطرية لـ 1844 من رؤوس الماشية (علاج جماعي لعدد ٤٠٠ أغنام - رش٦٨٠ رأس ماشيه - اختبار عشار وسونار وعلاج حالات تناسليات ٩٧ - كشف حالات باطنه ١٨٤ - طفيليات داخليه ٣٩١ - العمليات الجراحيه ٥ - التحصينات غير سياديه ٨٧ ).

من ناحية أخرى وفى إطار جهود مواجهه المخاطر الوبائيه بأسواق الحيوانات الحيه قامت مديريه الطب البيطرى بمتابعة وفحص الحيوانات بسوق دمنهور العمومي للماشية والتأكد من اعمال التحصين ضد الأمراض المعديه لمنع انتقال المرض وانتشاره والحفاظ على الثروه الحيوانية.