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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التعليم العالي: معادلة الشهادات الجامعية وتقييم الأداء اختصاص أصيل للوزارة والمجلس الأعلى

وزارة التعليم العالي
وزارة التعليم العالي


 

توضح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعقيبًا على ما نُشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن اعتزام إحدى النقابات المهنية مُعادلة شهادات الخريجين، وتقديم الاستشارات للطلاب في اختيار الجامعات التي يُفضل الالتحاق بها، وكذلك رفض النقابة تسجيل خريجي الجامعات الأجنبية في النقابة.

وإزاء ما نشر في هذا الصدد، تؤكد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بشكل قاطع، أن المجلس الأعلى للجامعات هو الجهة الوحيدة المنوط بها قانونا معادلة الشهادات التي يحصل عليها خريجو الجامعات بالداخل والخارج، ولا توجد أي جهة أخرى منوط بها قانونًا حق إصدار معادلات لشهادات خريجي الجامعات داخل مصر وخارجها.

كما تؤكد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن كافة الجامعات الخاصة والأهلية العاملة في جمهورية مصر العربية، هي مؤسسات تعليمية مُعتمدة وصادر لها قرارات جمهورية بإنشائها، وصادر لها قرارات وزارية ببدء الدراسة، ويُمثل وزارة التعليم العالي بها مستشارون دائمون بكافة هذه الجامعات للمُتابعة والتقييم، وكافة الشهادات الصادرة عنها معادلة من المجلس الأعلى الجامعات، وقائمة مؤسسات التعليم العالي المُعتمدة بجمهورية مصر العربية مُعلنة على الموقع الإلكتروني للوزارة وصفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، ولا يجوز قانونًا أن تُصدر إحدى النقابات تقييمًا جُزافيًا بتفضيل جامعات عن أخرى على أسس غير قانونية وغير موضوعية، بما يُسئ إلى سمعة الجامعات بدون وجه حق.

وتؤكد وزارة التعليم العالي أن المجلس الأعلى للجامعات يُعادل الشهادات الحاصل عليها الطلاب من الخارج، وفق القواعد العلمية والقانونية التي أقرها المجلس، كما يعلن المجلس عبر موقعه الإلكتروني أسماء الجامعات الأجنبية التي لا يتم معادلة شهاداتها الجامعية.

وتُهيب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بأولياء الأمور والطلاب عدم الانصياع وراء ادعاءات زائفة لأغراض مجهولة وغير موضوعية.

كما تهيب وزارة التعليم العالي بأولياء الأمور والطلاب بالرجوع إليها من خلال كافة وسائل التواصل المُتاحة، للإجابة عن أي استفسارات تخص مؤسسات التعليم العالي المُعتمدة.

وفي حالة الرغبة بالتأكد من شرعية أي مؤسسة أكاديمية، يُمكن الرجوع إلى مواقع التواصل التالية للوزارة:
● موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
http://mohesr.gov.eg 
● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على موقع (فيسبوك) 
https://www.facebook.com/MOHESREGYPT 
● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على موقع (الانستجرام) 
https://www.instagram.com/mohesregypt/ 
● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على موقع(تويتر)
https://twitter.com/Mohesregypt 
● قائمة بالمؤسسات التعليمية المُعتمدة من وزارة التعليم العالي
https://www.facebook.com/100044185308658/posts/pfbid02iTGLKHe6sLNCBzjQgyajMDn8vgRGYL5rq4N5yuBubzHNRiBz8RDURT1pJGLaCGcEl/ 

المجلس الاعلى للجامعات وزارة التعليم العالى الأعلى للجامعات التعليم العالي Jobs Education

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