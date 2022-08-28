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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بـ 10 جنيه .. وصفة خارقة تخلصك من الوزن الزائد بدلا من الرجيم

مشروب سريع
مشروب سريع

بدل الرجيم والفرهدة يمكنك التخلص من الوزن الزائد بسرعة بوصفة سريعة تساعدك في الوصول إلى أهدافك و تعزز عملية التمثيل الغذائي لديك و يمكن أن يساعد تناول هذه الوصفة  في التخلص من آلام الجوع التي تجعلك تسرفين في تناول الوجبات السريعة غير الصحية.

وفقا لموقع هيلث لاين عندما تستهلكين  مشروبات إنقاص الوزن هذه ، عليك التحلي بالصبر لأنه يستغرق جسمك بعض الوقت للتكيف مع النظام الغذائي الجديد قبل أن تبدئن في رؤية النتائج. 

انقاص الوزن

خل التفاح لتخفيف الوزن

 

من السهل جدًا تضمين خل التفاح كأحد مشروبات إنقاص الوزن في نظامك الغذائي. قبل تناول وجبة الإفطار ، تأكد من تناول ملعقة كبيرة من هذا المشروب. يجب مزجه بكوب واحد على الأقل من الماء قبل شربه. نظرًا لارتفاع درجة حموضة هذا المشروب ، يمكن أن يتسبب في تلف مينا الأسنان وتهيج الحلق. تأكد أيضًا من عدم تناول أكثر من ملعقتين كبيرتين.

أفضل وقت لتناول مشروبات انقاص الوزن بخل التفاح هو قبل تناول الوجبة. سوف يساعد على منع الإفراط في تناول الطعام ، وهو أمر مفيد لصحتك.

 

مشروب سريع

وصفة  القرفة وخل التفاح 

نصف ملعقة  قرفة
نصف ملعقةجنزبيل 
1 ملعقة كبيرة خل تفاح
1 كوب أو 250 مل من الماء الدافئ

طريقة تطبيق الوصفة 

 

1-سخني الماء وأضيفي إليه القرفة  والجنزبيل قبل إضافة ربع ملعقة من العسل للتحلية 2-تأكدي من تبريده لمدة نصف ساعة على الأقل  تعمل الحرارة على تعطيل الإنزيمات القوية الموجودة في العسل عليك مزج المكونات وتناول  هذا المشروب مرتين في اليوم
3-يمكنك أيضًا تخزينه في الثلاجة وتناوله في اليوم التالي ، قبل 30 دقيقة من تناول 

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2- ماء الزنجبيل والليمون


1 كوب / 250 مل ماء بارد
نصف ملعقة صغيرة من مسحوق الكمون المحمص
1 ملعقة صغيرة عصير ليمون
1 بوصة من جذر الزنجبيل

حرق الدهون

طريقة تطبيق الوصفة 

نقطع الزنجبيل إلى قطع صغيرة يضاف إلى الخلاط مع الماء البارد.
امزجي هذه المكونات حتى تتجانس ثم صبي ماء الزنجبيل في كوب.
أضيفي مسحوق الكمون المحمص وعصير الليمون ثم اخلطي المكونات جيدًا قبل تناولها.

الرجيم الوزن الزائد آلام الجوع الوجبات السريعة خل التفاح تخفيف الوزن مشروبات انقاص الوزن

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