وقف معدلات التضخم.. خبير مصرفي يكشف تفاصيل لقاء مدبولي بمحافظ البنك المركزي|فيديو

أكد فتحي السباعي، الخبير المصرفي، أن التنسيق بين الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وبين حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي ، له أهمية كبيرة، مشيرا إلى أنه تم وضع آليات لوقف معدلات التضخم، ورفع معدلات التنمية.

وقال فتحي السباعي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “90 دقيقة”، عبر فضائية “المحور”، أنه خلال لقاء مدبولي وحسن عبد الله، تم استعراض أهم الجهود المبذولة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدعم قطاع الصناعة.

السياسات المقترحة

وتابع الخبير المصرفي، أنه أيضا تمت مناقشة السياسات المقترحة للتعامل مع هذا الملف مستقبلا، بما يضمن توافر مختلف المنتجات في الأسواق المحلية، واستمرار دورة عجلة الإنتاج والاقتصاد.