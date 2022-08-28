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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الدوري الفرنسي.. باريس سان جيرمان يتأخر بهدف أمام موناكو في الشوط الأول

صدى البلد

تأخر فريق باريس سان جيرمان بهدف للاشيء أمام موناكو، في الشوط الأول، في المباراة التي تُقام بينهما، في إطار الجولة الرابعة من بطولة الدوري الفرنسي الممتاز.

وجاء الهدف عن طريق فولاند في الدقيقة 21.

وجاء تشكيل باريس سان جيرمان كالتالي:.

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.

خط الدفاع: سيرجيو راموس، كيمبيمبي، ماركينيوس، أشرف حكيمي.

خط الوسط: ريناتو سانشيز، فيراتي، نونو منيديز.

خط الهجوم: ليونيل ميسي، نيمار دا سيلفا، كيليان مبابي.

على مقاعد البدلاء:.

كيلور نافاس، باريديس، خوان بيرنات، دانيلو بيريرا، سارابيا، عبدو ديالو، نوردي موكيلي، زاير إيمري، هوجو إيكتيكي.

ويحتل فريق باريس سان جيرمان المركز الثالث برصيد 9 نقاط، بينما يحتل فريق موناكو المركز الثالث عشر برصيد 4 نقاط.

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