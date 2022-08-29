أخبار الرياضة|قرار مفاجئ من إدارة الهلال السعودي قبل مواجهة الزمالك.. ومدرب عالمي يقترب من تدريب الأهلي

نشر موقع صدى البلد الإخباري، العديد من الأخبار الرياضية الهامة، على مدار الساعات القليلة الماضية، والتي جاءت كالتالي:.



أكد الإعلامي محمد فاروق أن النادي الأهلي اقترب من التعاقد مع مدرب عالمي لخلافة سواريش خلال الفترة القادمة.

أكد الإعلامي أحمد شوبير، أن رمضان صبحي، لاعب فريق بيراميدز، يرغب في العودة بشدة إلى النادي الأهلي مرة أخرى.

كشف الإعلامي أحمد شوبير موقف السويسري رينيه فايلر، المدير الفني السابق للنادي الأهلي، من العودة لتدريب المارد الأحمر من جديد، خلفا للبرتغالي ريكاردو سواريش.

أثار خالد الغندور، نجم الزمالك الأسبق، الجدل مجدداً حول هدف الأهلي الملغي أمام فاركو، في المباراة التي جمعت بين الفريقين، في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي.

قضت محكمة القضاء الإداري في الإسكندرية، بحل مجلس إدارة نادي سموحة الرياضي وبطلان إجراءات الجمعية العمومية التي عقدت في 29 أكتوبر الماضي وفاز برئاستها وليد عرفات رئيس النادي الحالي.

تأكد خروج محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي، من حسابات البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، خلال معسكر الفراعنة المقبل.

أكد مصدر بنادي إليكت سبورت التشادي، أن مباراة الذهاب ضد الزمالك، ضمن منافسات دور الـ 64 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، ستكون في الكاميرون “بنسبة كبيرة”.

يواجه فريق الكرة الأول بنادى الزمالك بقيادة البرتغالى جوسفالدو فيريرا، نظيره الهلال السعودي يوم 9 سبتمبر المقبل فى ملعب لوسيل بقطر ضمن مباراة السوبر المصري السعودي.