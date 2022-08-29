أخبار الرياضة|قرار مفاجئ من إدارة الهلال السعودي قبل مواجهة الزمالك.. ومدرب عالمي يقترب من تدريب الأهلي

نشر موقع صدى البلد الإخباري، العديد من الأخبار الرياضية الهامة، على مدار الساعات القليلة الماضية، والتي جاءت كالتالي:.
فرمان من الخطيب.. مدرب عالمي يقترب من تدريب الأهلي .. تفاصيل
أكد الإعلامي محمد فاروق أن النادي الأهلي اقترب من التعاقد مع مدرب عالمي لخلافة سواريش خلال الفترة القادمة.
شوبير يُفجر مفاجأة مدوية بشأن عودة رمضان صبحي لـ الأهلي| فيديو
أكد الإعلامي أحمد شوبير، أن رمضان صبحي، لاعب فريق بيراميدز، يرغب في العودة بشدة إلى النادي الأهلي مرة أخرى.
مفاجأة.. شوبير يكشف موقف فايلر النهائي من تدريب النادي الأهلي
كشف الإعلامي أحمد شوبير موقف السويسري رينيه فايلر، المدير الفني السابق للنادي الأهلي، من العودة لتدريب المارد الأحمر من جديد، خلفا للبرتغالي ريكاردو سواريش.
خالد الغندور يثير الجدل من جديد حول هدف الأهلي الملغي أمام فاركو
أثار خالد الغندور، نجم الزمالك الأسبق، الجدل مجدداً حول هدف الأهلي الملغي أمام فاركو، في المباراة التي جمعت بين الفريقين، في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي.
خاص| أول رد من مسئولي سموحة على صدور حكم بحل مجلس إدارة وبطلان الجمعية العمومية
قضت محكمة القضاء الإداري في الإسكندرية، بحل مجلس إدارة نادي سموحة الرياضي وبطلان إجراءات الجمعية العمومية التي عقدت في 29 أكتوبر الماضي وفاز برئاستها وليد عرفات رئيس النادي الحالي.
محمد صلاح خارج حسابات فيتوريا في معسكر منتخب مصر القادم
تأكد خروج محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي، من حسابات البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، خلال معسكر الفراعنة المقبل.
الأبيض في ورطة.. إليكت سبورت يصدم الزمالك ويقرر مواجهته في الكاميرون |خاص
أكد مصدر بنادي إليكت سبورت التشادي، أن مباراة الذهاب ضد الزمالك، ضمن منافسات دور الـ 64 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، ستكون في الكاميرون “بنسبة كبيرة”.
سوبر لوسيل.. قرار مفاجئ من إدارة الهلال السعودي قبل مواجهة الزمالك
يواجه فريق الكرة الأول بنادى الزمالك بقيادة البرتغالى جوسفالدو فيريرا، نظيره الهلال السعودي يوم 9 سبتمبر المقبل فى ملعب لوسيل بقطر ضمن مباراة السوبر المصري السعودي.