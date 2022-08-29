مفيدة شيحة: اللي بيحب بيعدي كل المراحل والاختبارات

كشفت الإعلامية مفيدة شيحة، عن فتى احلام الفتيات خلال الحيل الحالي، مؤكدة ان الفتيات تريد في فتى أحلامها التحضر والذوق.



وأضافت مفيدة شيحة، في برنامجها الستات، المذاع عبر قناة النهار وان، مساء اليوم الأحد، أن :"البنت دلوقتي مبقيتش تحلم براجل يحقق لها أحلامها و يصرف عليها.. كل اللي بيشغلها قبل خطوات الجواز انها تتأكد من تحضره و ذوقه واخلاقه و شياكته.. احترامه للخصوصيه بتاعتها".

وتابعت مفيدة شيحة، أنه :"مناقشة الحرية والمسافة الشخصية و اختيار الأصحاب و السفر مع الأصحاب.. الحرية في اللبس و الأفكار و كل التفاصيل دي أهم من انه يتقدم لها ويتجوزها و هم مختلفين.. او يتجوزها و يغير كل طريقة حياتها و أفكارها.. هي مش هتتغير لكن هيفشلوا!".

وأكملت مفيدة شيحة، أن :"بردو خلي بالك الجيل دا من البنات اقويا و محققين و متعلمين كويس و شايفين الدنيا الواسعه.. مش هتقلل من نفسها عشان شخص هو زيها وأحيانا بتكون اشطر وانجح منه.. هي بتسأل نفسها.. هو هيقدم لها ايه؟ مهي كل حاجة عندها. لازم يكون في حاجة هو بس اللي يقدر يعملها عشانها.. هنا مش هيلاقي غير إجابة واحدة صح.. انه يكون صديق و داعم حقيقي و سند لآخر العمر. بمعنى المشاركة في الحياة فعلاً.. بمعنى الإخلاص كل العمر.. و انه يحافظ عليها كل العمر.

دلوقتي اللي بيحب ويستحق اللي بيعدي كل المراحل

وانهت مفيدة شيحة، أنه :"دلوقتي اللي بيحب ويستحق اللي بيعدي كل المراحل والاختبارات المتعلقة بعقد السيطرة و النرجسية و كل الريد فلاجز.. و اختبارات المسؤولية الحقيقية والمشاركة والمساواة في تفاصيل الحياة الجاية كلها.. واختبارات التحضر و الحرية و احترام المساحة الشخصية".



