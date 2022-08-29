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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مرسيدس تكشف عن نسخة خاصة من سيارة السباق AMG GT3| صور

Mercedes-AMG GT3
Mercedes-AMG GT3 Edition 55

تحتفل مرسيدس بالذكرى الخامسة والخمسين لتأسيس علامتها الفرعية AMG ، وتمتلك العلامة التجارية الألمانية طريقة خاصة جدًا لمشاركة اللحظات التاريخية مع معجبيها، حيث تقدم الشركة سيارة السباق Mercedes-AMG GT3 Edition 55 التي سيتم إنتاجها في نطاق محدود للغاية بعدد 5 سيارات فقط. 

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Mercedes-AMG GT3 Edition 55

تأتي السيارة مع العديد من الترقيات القوية التي تمنحها قوة أكبر من سيارة GT3 القياسية، والتي تصنف كواحدة من أكثر سيارات السباق قوة في أسطول مرسيدس العملاق.

 

تتمثل إحدى الخصائص الرئيسية لسيارة السباق في أنها غير متوافقة مع شروط الاتحاد الدولي للسيارات ، مما يعني أنه لا توجد قيود من حيث الديناميكا الهوائية والمحرك والعادم والوزن. 

Mercedes-AMG GT3 Edition 55

تم تحسين محرك V8 سعة 6.3 لتر ليوفر قوة 650 حصانًا (478 كيلووات) أو حوالي 100 حصان (73 كيلو واط) أكثر من الإصدار المتوافق مع شروط الاتحاد الدولي للسيارات، ليس ذلك فحسب ، بل يأتي نظام عادم الأداء الآن بدون كاتم الصوت الإلزامي ويولد صوتًا أكثر رنينًا.

 

Mercedes-AMG GT3 Edition 55

ومن ناحية التصميم، تُظهر GT3 Edition 55 لمسات حصرية على شكل تطريز للمقاعد مع نقش "Edition 55 - 1 of 5"، ويهيمن على المقصورة طلاء معدني مع عناصر مرئية متباينة من ألياف الكربون، وأحزمة مقاعد مزينة بلمسات فضية.

Mercedes-AMG GT3 Edition 55

تأتي المقصورة مجهزة تقنياً بأحدث جيل من وحدة عرض البيانات الخاصة بالشركة (DDU) التي توفرها Bosch، ويحتوي على شاشة رسومية عالية الدقة تعرض المعلومات ذات الصلة مثل السرعة وسرعة المحرك ودرجات حرارة التشغيل وأوقات الدورات وغيرها، مع شعار الذكرى السنوية الخامسة والخمسون لقسم سيارات AMG ، والذي يظهر على الشاشة عند بدء تشغيل GT3 Edition 55.

 

Mercedes-AMG GT3 Edition 55

يكمل الميزات الحصرية غطاء سيارة خاص مصمم خصيصًا وصندوق Edition 55 ، بالإضافة إلى حزام أسود من القماش. 

 

ستقوم مرسيدس من خلال علامة AMG بتجميع خمس نسخ فقط من الذكرى السنوية لسيارة السباق ، كل منها مجهز بمجموعة محددة من الأرقام التسلسلية (GT3.190-55)، وسيبلغ سعرها بدون ضريبة القيمة المضافة 625.000 يورو أو ما يقرب من 620.000 دولار بأسعار الصرف الحالية.

مرسيدس amg mercedes GT3 Edition 55 EDITION

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