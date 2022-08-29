هند صبري تشارك جمهورها بـ صورة جديدة لها.. شاهد

شاركت الفنانة هند صبري ، جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وعلقت هند صبرى على الصورة “ B&W ” وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها .

يذكر أن آخر أعمال هند صبري فيلم "كيرة والجن" تأليف أحمد مراد، إخراج مروان حامد، بطولة كريم عبد العزيز، هند صبري، سيد رجب، رزان جمال، أحمد مالك، هدى المفتي، علي قاسم، تامر نبيل، سلوى عثمان، لارا إسكندر وأحمد عز.

عادت هند صبري لتصوير مشاهدها في مسلسل "مهب الريح" من بطولة ماجد المصرى، وإياد نصار، وعدد من الشباب، وهو من إخراج أحمد خالد موسى، ومكون من 3 أجزاء في 45 حلقة، ومن المقرر أن يعرض على إحدى المنصات الرقمية، وكل جزء يحمل 15 حلقة.