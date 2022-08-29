النار طالعة للسماء.. السيطرة على حريق مخلفات بأرض فضاء في الدقي

حريق الدقي.. تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، من السيطرة على حريق نشب في قطعة أرض فضاء بجوار حديقة بمنطقة الدقي.

بلاغا تلقته الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، أفاد باندلاع حريق وارتفاع السنة اللهب في قطعة أرض بالقرب من مستشفى مصر الدولي بميدان فيني في منطقة الدقي.

على الفور تم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء إلي موقع الحريق في منطقة الدقي، ونجحت قوات الإطفاء التابعة للإدارة العامة للحماية المدنية في الجيزة في السيطرة على الحريق وإخماده ومنع امتداده.

وتباشر سيارات الإطفاء التابعة لإدارة الحماية المدنية في الجيزة، عمليات التبريد لمنع تجدد الحريق، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحادث.

وكشفت المعاينة الأولية أن الحريق أشتعل في مخلفات أشجار داخل قطعة أرض فضاء بمنطقة الدقي وسط محافظة الجيزة، وعلى الفور انتقلت سيارات الاطفاء إلي موقع الحريق.

تحرر المحضر اللازم وتباشر الأجهزة الأمنية في الجيزة الإجراءات القانونية، فيما من المنتظر أن تكشف الأدلة الجنائية عن أسباب اندلاع النيران في قطعة الأرض بمنطقة الدقي.

النار كلتهم.. وفاة زوجين في حريق هائل التهم شقة بالاسكندرية

لفظ مواطن وزوجته أنفاسهما الأخيرة متأثرين بإصابتهما إثر حريق هائل نشب، مساء الأحد، في شقة سكنية بعقار بمنطقة الهانوفيل بحي العجمي غربي الإسكندرية.

كان اللواء خالد البروي، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، تلقى إخطارًا من مأمور قسم شرطة الدخيلة، يفيد نشوب حريق بشقة بعقار آخر شارع القويري بالهانوفيل.

انتقل مأمور وضباط القسم وقوات الحماية المدنية رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ، وجرى السيطرة على النيران وإخمادها ومنع امتدادها للعقارات المجاورة، وتبين من الفحص نشوب حريق بشقة بالطابق الخامس بالعقار المشار إليه، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص من أسرة واحدة، وجرى نقلهم إلى مستشفى العجمي، لتلقي العلاج اللازم.

وورد إخطار لاحق للقسم من مستشفى العجمي يفيد وفاة اثنين من المصابين وهما خليل إبراهيم خليل السويفي، ٣٦ عاما، وولاء جابر أحمد، ٣٤ عاما، وكشفت المعاينة التهام النيران لمحتويات الشقة، وباشر فريق الأدلة الجنائية فحص موقع الحريق لتحديد أسبابه.

تحرر المحضر اللازم بقسم شرطة الدخيلة، وباشرت النيابة العامة التحقيق.

