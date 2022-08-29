النحات محمود موسى.. أول فنان سكندري يوثق عاش هنا ذكراه

للمرة الأولى في محافظة الإسكندرية، وثقت مبادرة "عاش هنا" ذكرى الفنان التشكيلي النحات محمود موسى.

وصف صلاح الدين موسى نجل الفنان السكندري الراحل، هذه الخطوة بأنها لفتة حضارية من الجهات المسئولة، وشاركها عبر حسابه مدونا عليها: "لوحة تكريمية لتخليد ذكرى والدي على مدخل منزلنا".

هذا التكريم بالإسكندرية نال إشادة الجميع، ومن بينهم الفنانة التشكيلية د. ريم حسن أستاذة التصوير بكلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية، وتقول: "أخيرًا، أول عاش هنا في الإسكندرية، عقبال كل فناني الإسكندرية، تكريم مستحق للفنان الكبير محمود مرسي".

الفنان السكندري محمود موسى

وعن الفنان محمود موسى ولد في 17 مايو 1913، في حي باب شرق بالإسكندرية، وبعد إنهاء دراسته استعد لدخول الأزهر لكن أسرته فضلت أن يعمل بنفس عمل والده وهو تشكيل الزخارف لواجهات العمارات.

ثم التحق محمود موسى بمرسم جمعية هواة الفنون الجميلة، ودرس الفن وانطلق في مسيرته الفنية .