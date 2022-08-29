برامج جديدة ودعم مصروفات للتخفيف عن الأسر.. الجامعات الأهلية تقلل ظاهرة سفر الطلاب للخارج.. والتعليم العالي:  8 جامعات تقبل بالتقديم دون اختبارات.. واستثناء هؤلاء من التنسيق

التعليم العالي:

ندعم مصروفات الجامعات الأهلية للتخفيف عن الطلاب

8 جامعات أهلية تقبل الطلاب بالتقديم المباشر فقط دون اختبارات

استثناء هؤلاء الطلاب من التنسيق الإلكتروني للجامعات الخاصة والأهلية

تواصل الجامعات الأهلية استقبال الطلاب للتسجيل في تنسيق الجامعات الأهلية وذلك بعد أن أعلن المجلس الأعلى للجامعات الخاصة الحدود الدنيا للقبول بالجامعات الأهلية.



قال الدكتور محمد حلمي الغُر، أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، إن تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية يستقبل جميع الطلاب إلكترونيا ماعدا طلاب الشهادات المُعادلة العربية والأجنبية، لأن هناك الكثير من الأوراق والإجراءات الخاصة بهؤلاء الطلاب والتي تجعل من الصعب أن يكون تنسيقهم إلكتروني بل يكون التقديم ورقيا.

وأضاف الغر في تصريح خاص لصدى البلد، إنه سيتم استقبال الطلاب بعدد من الكليات والبرامج الجديدة هذا العام بالجامعات الخاصة ، حيث أن هذه الجامعات تواكب هي أيضا احتياجات سوق العمل من خلال طرح هذه البرامج.



أكد الدكتور محمد حلمي الغر ، أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، إن هذا العام بدأ القبول في 12 جامعة أهلية جديدة بهم 64 كلية تبدأ العمل لأول مرة هذا العام للتخصصات المختلفة، ونظام القبول بها هذه المرة سيكون عن طريق مكتب التنسيق الحكومي، بمرحلة وحدها تمتد لمدة أسبوع، معتمدا للطالب على مجموعه وعلى الأماكن الشاغرة بها".



وأضاف الغر في تصريح صدى البلد أنه يتم إجراء اختبارات القبول بالجامعات الأهلية لـ 4 جامعات فقط وليس لجميع الجامعات الأهلية، بينما نشهد خلال هذه الفترة قبول الطلاب الحاصلين علي الثانوية العامة بالجامعات الأهلية الجديدة التي تفتح أبوابها هذا العام دون اختبارات قبول وبالتقديم المباشر فقط.

وتواصل الجامعات الأهلية استقبال الطلاب للتسجيل في تنسيق الجامعات الأهلية وذلك بعد أن أعلن المجلس الأعلى للجامعات الخاصة الحدود الدنيا للقبول بالجامعات الأهلية.

قال الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، تعقيبا على انطلاق تنسيق الجامعات الأهلية، أن الوزارة حرصت على تقليل ظاهرة سفر الطلاب للخارج لتلقي التعليم الجامعي ، وذلك من خلال انشاء 6 أفرع للجامعات الأجنبية في العاصمة الإدارية ، بتخصصات جامعية حديثة .

أضاف عبد الغفار ، أن الوزارة تساند بجزء من التكلفة المالية لمصروفات الجامعات الأهلية للتخفيف عن الطلاب ، وعدم التعسر في التقدم لها ، مؤكدا :" تدخلنا بجزء من الدعم وفقا للشرائح الاقتصادية للطلاب " .



وأشار " عبد الغفار " ، إلى أنه لا يسمح بالتحويل من الجامعات الخاصة من الجامعات الأهلية ، لأنه ليس الهدف من الجامعات الأهلية تفريغ الجامعات الخاصة ، فضلا عن أن أليات اختيار الطلاب في الجامعات الخاصة مختلفة عن الجامعات الخاصة .



مواعيد تنسيق الجامعات الأهلية

وتقرر بدء تنسيق الجامعات الأهلية في الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 23/8/2022 حتي يوم الثلاثاء الموافق 30/8/2022 من خلال موقع التنسيق الإلكتروني وذلك من خلال الرابط التالي :

جامعة جنوب الوادي الأهلية:

كلية الطب والجراحة.

كلية العلاج الطبيعي.

كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي.

الحدود الدنيا لـ تنسيق الجامعات الأهلية المقررة للقبول بكليات الجامعات الأهلية

الطب 82%.

طب الاسنان 80%.

العلاج الطبيعي 78%.

الصيدلة 74%.

الطب البيطري 70%.

الهندسة 68%.

علوم الحاسب 62%.

العلوم الأساسية 55%.

التكنولوجيا الحيوية 55%.

تكنولوجيا العلوم الصحية 55%.

اللغات والترجمة 55%.

الاقتصاد والإدارة 55%.

التربية 55%.

الإعلام 55%.

الفنون التطبيقية 55%.

العلوم الاجتماعية 55%.

السياحة والفنادق 55%.

الحقوق والقانون 55%.

التمريض 55%.

الأثار 55%.

علوم سينمائية 55%.

بينما قالت الطالبة مريم عادل، إن الجامعات الأهلية تجذب الطلاب لها لأنها توفر كافة البرامج التعليمية الهامة التي يسعى الطلاب للالتحاق بها خارح مصر.



وأشار الطالب محمود مجدي ، إلى أنه من خلال دراسته بالجامعات الأهلية تعرف على أن التعليم العالي المصري به قد كبير من التطور الذي لم يكن يتخيل أن يحدث بشكل سريع ، مشيرا إلى أن الأمر لا يتوقف على الدراسة فقط بل الأنشطة أيضا.



وأوضح طارق علي، أن الجامعات الأهلية أصبحت توفر شهادات مزدوجة توفر على الطالب للسفر للخارج فقد استطاعت ان تعوض على الطلاب السفر للخارج للدراسة وتأهيلهم لسوق العمل .