اتحجز بالمستشفى 3 أيام وتوفي.. مصرع طفل تحت سور منزل في قنا

لفظ طفل أنفاسه الأخيرة داخل مستشفى قنا العام ، متأثراً بإصابته الناتجة عن سقوط سور منزلهم منذ ٣ أيام بقرية كلاحين الحاجر التابعة لمركز قفط.

صرحت النيابة العامة بقنا ، بدفن جثة الطفل كريم عادل عبدالرحيم، و جرى نقلها إلى محافظة أسوان، لدفن الجثمان فى مقابر الأسرة.

وكان اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا ، تلقى إخطاراً من مركز شرطة قفط ، يفيد إنهيار سور منزل بنجع عبدالمولى التابع لقرية كلاحين الحاجر، نتج عنه إصابة ٥ أشخاص بينهم طفلين.

و تبين إصابة كل من: صابرة أحمد، سماح عادل عبدالرحيم، و شقيقيها كريم و رحمة، وحبيبة عبدالله، وجرى نقلهم إلى مستشفى قفط التعليمى، فيما تم تحويل طفلين لمستشفى قنا العام لخطورة حالتهم.

تحرر محضر بالواقعة و أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.



