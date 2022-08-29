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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فرقة موسيقية تزف جورج الراسى إلى مثواه الأخير .. فيديو

صدى البلد

وصلت منذ قليل فرقة موسيقية لزف الفنان اللبنانى جورج الراسى إلى صلاة الجنازة بكنيسة القديسين سارجيوس وباخوس المنصف بمدينة جبيل.

 وانهارت نادين الراسي شقيقة جورج الراسى من البكاء، وظهرت برفقة الفنان وائل جسار .

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وائل جسار أول الحاضرين | بدء مراسم جنازة جورج الراسى وانهيار شقيقته .. فيديو

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اشتقتلك قد الكون.. فيديو مؤثر لنجل جورج الراسي بعد وفاته

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو مؤثر لنجل جورج الراسي يتحدث فيه لوالده قبل أيام من وفاته , وقال جو الراسي من خلال الفيديو :" اشتقتك قد الكون لأن قلبي بيموت فيك ". 

ونعت الفنانة فيفى عبده، الفنان اللبنانى جورج الراسي الذى توفي بعد حادث تصادم أدى إلى تهشم السيارة .

ونشرت فيفى عبده فيديو لها عبر حسابها بموقع إنستجرام ، وقالت “ الحقيقة الواحد حزين من امبارح بالليل علشان خاطر المطرب الشاب وعلى مديرة أعماله اللى ربنا افتكره الله يرحمه حقيقى صدمة وزعلانة جدا علشانه اوى والبقاء لله للبنانيين وفنانين لبنان ”. 

تصريحات نادين الراسى 

أطلقت الفنانة اللبنانية نادين الراسي العديد من الاتهامات والتصريحات الغاضبة في عزاء شقيقها جورج الراسي ظهر اليوم في إحدى كنائس مقاطعة جبيل.

وظهرت نادين الراسي برفقة أسرتها وقد سيطر عليهم الغضب والحزن بعد رحيل شقيقها بسبب حادث الطريق الذي أودى بحياته ورفيقته زينة الرافعي، نتيجة تواجد حاجز أسمنتي في منتصف الطريق وغياب الإضاءة عنه. 

وقالت نادين الراسي في تصريحاتها لوسائل الإعلام، إن شقيقها كان سائقا جيدا، ويعلم جيدا أصول القيادة ولكن بماذا ستفيده مهاراته في طريق معتم لا توجد به أية إشارات أو وسائل إضاءة تحميه من الصدام بمثل هذا الحاجز الإسمنتي. 

وكشفت نادين الراسي السبب الحقيقي لوفاة شقيقها جورج الراسي، وهو اصطدام سيارته بالحاجز الإسمنتي ما تسبب في انفجار موتور السيارة موضحة:" ضرب الموتور..  طقله رقبته ". 

وأطلقت نادين الراسي العديد من التهديدات لمسئولي حكومة بلدها خاصة وزير الأشغال قائلة:" بقلوا لوزير الأشغال.. أنا بعرف وين الطريق.. إذا ما هتصلح ولا تحطوا فوقه لجورج تمثال وتقولوا يا فنان نحنا قتلناك ..لو ما عملت هذا الشيء هيحترق قلبك على ابنك".

وظهر على نادين الراسي حالة من الصدمة حيث كان تلطم وتتحسر علة فقدان شقيقها، في الوقت الذي حرص أصدقائها علي تهدئتها.

وفاة جورج الراسى

و توفي الفنان اللبناني جورج الراسي، في حادث سير مروع على طريق المصنع بالقرب من الامن العام، حيث توجه عناصر الدفاع المدني الى مكان الحادث.

ووفقا قناة onetvlebanon اللبنانية، فإن الفنان جورج الراسي دخل الأراضى اللبنانية فور إنهاء حفلة له في سوريا عند الخامسة فجرًا، وقبل وصوله الى حاجز الجيش اللبناني عند نقطة المصنع، ارتطمت سيارته بفاصل أسمنتي تم وضعه لفصل الطريق نحو مسارين، الأول للسيارات والثاني للشاحنات

 

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