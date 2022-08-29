الأغرب على الإطلاق .. ساعات من L’Epée على شكل سيارة كلاسيكية

تستمر الساعات في اكتساب شعبية متنامية بالرغم من تضمين الوقت في كل الهواتف النقالة التي أصبحت لا غنى عنها ، ومع ذلك ظلت ساعات الحائط أو الطاولات وساعات المعصم محافظة على مكانتها، رغم التقدم الرقمي والتكنولوجي.

ومن المهم أن نتذكر أن ساعة اليد نشأت كـ نسخة مصغرة من ساعة الطاولات والساعات الجدارية، لتكون أكثر عملية وأسهل.

ويجسد فن صناعة الساعات إبداع من نوع خاص له متذوقيه، مما يسمح للعلامات التجارية الرائدة مثل L’Epée 1839 بالقدرة على ابتكار كل ما هو جديد وغريب في عالم الساعات، يفخر علماء الساعات والبنكامات في L’Epée 1839 بتقديم مجموعة ساعات Time Fast II الجديدة باعتبارها ثاني إصدار لمجموعة ساعات الطاولات المستوحاة من عالم السيارات.

وتتشكل مجموعة Time Fast II من ساعات تشبه تماما نسخ مصغرة من سيارة رودستر كلاسيكية ، تخليدا لحقبة الستينيات العصر الذهبي لأداء السيارات الرياضية وتصميمها المثير للحماس والشغف. بنيت ساعات Time Fast II على هيكل أو شاسيه على شكل H من الألومنيوم مشابه لسيارات السباق في ذلك الوقت ، تعرض L’Epée Time Fast II في خمسة تكوينات لونية مختلفة.

ويشتمل تصميم ساعة الطاولة التي تشبه السيارة ذات المقعدين على حركتين مستقلتين تقودهما مصادر طاقة منفصلة ، فالحركة الأولى مسؤولة عن انتظام حركة الساعات والدقائق الموجودة في قمرة القيادة ، ويتم عرضها باستخدام أقراص دوارة من الفولاذ المقاوم للصدأ مع فلاتر الهواء التي تغذي مصارف المكربن ​​المزدوجة أعلى المحرك.

ويتم تنظيم الحركة لمدة 8 أيام من خلال ميزان الساعة بقوة 2.5 هرتز موجود في "خوذة السائق" ويتم تشغيله بواسطة زنبرك رئيسي مرئي في "مقعد" الراكب.

مجموعة L’Epée 1839 Time Fast II

تعمل الحركة الثانية على تشغيل المحرك الأوتوماتيكي، يؤدي تشغيل مفتاح لوحة القيادة في السيارة إلى تشغيل المحرك ، مما يؤدي إلى تشغيل مكابس محرك V8 لأعلى ولأسفل. يختار صندوق التروس في Time Fast II بين حركة الوقت و تشغيل المحرك تلقائيًا عن طريق اختيار الترس المناسب وسحب السيارة للخلف. كما أن عجلة القيادة ثلاثية الأضلاع تدور في عكس اتجاه عقارب الساعة لضبط الوقت.

وعلى الرغم من أن الأسعار لم يتم يتم الكشف عنها ، فإن مجموعة L’Epée 1839 Time Fast II الجديدة كليًا تقتصر على 99 قطعة فقط أي أنها إصدار محدود للغابة ومتوفرة حاليًا من خلال وكيل معتمد.