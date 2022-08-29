الحرب تشتعل.. نجم الأهلى لـ حسام حسام: مش هرد عليك..أبويا علمنى كدة..فيديو

خناقة جديدة ..اشتعلت منذ أيام وتحولت إلى حرب كلامية بين نجمين من نجوم الاهلي السابقين وهما رضا شحاتة وحسام حسن الهداف التاريخي للفريق الأول.

بدأت الأزمة عقب تصريحات حسام حسن المدير الفني السابق للمصري البورسعيدي المثيرة للجدل.

وهاجم حسام حسن المدير الفني للنادي المصري البوسعيدي ولاعب الكرة المصرية الأسبق، رموز الكرة المصرية خصوصا قطبي الكرة المصرية “الأهلي والزمالك”، حيث أكد أنه الهداف التاريخي للنادي الأهلي مهما حاول البعض التقليل من ذلك ليثير جدلا واسعا داخل الساحة الرياضية المصرية.

واسترشد حسام حسن بإنجازاته أثناء استبعاده من صفوف النادي الأهلي، قائلا: "حين أبعدونا عن الأهلي كنت سجلت 109 أهداف في الدوري قبل أن أذهب للزمالك، وقتها كان الكابتن محمود الخطيب أعتزل مسجلا 101 أو 102 هدف، فجعلوه 109 حتي لا يقال أن حسام حسن الهداف التاريخي للأهلي".



وشن حسام حسن، هجوماََ نارياََ على رضا شحاتة نجم الأهلي السابق، بعد تصريحه الأخير بصعوبة عودة التوأم للنادي الأهلي مرة أخرى من خلال تولي تدريب فريق الكرة.



وقال حسام حسن: “إدارات النادي الأهلي في الفترات الماضية، أعطت الفرصة لأي حد يتكلم على رموز وأولاد النادي الأهلي اللي بجد”.

وتابع: “ما يجي رضا شحاتة، قعد في الأهلي سنة ولا سنتين يقول أنا عارف الأهلي كويس وعارف داخليات الأهلي كويس! أنت لعبت شهرين ولا سنة يا رضا مع احترامي الشديد ليك، أنت جاي من المنصورة لعبت في الأهلي سنة على رأسنا ولكن أنت مش ابن النادي”.



وأكمل: “النهاردة لما يجي وائل جمعة يلعب في الأهلي سنتين ولا تلاتة ولا أربعة ويجي أبو تريكة يلعب ست سنين ولا خمس سنين، هو مش ابن النادي الأهلي، ويجي عصام الحضري يلعب 5 ولا 6 سنين ويقولك أنا ابن الأهلي، هما مش أبناء الأهلي هما أضافوا للأهلي زي ما أنا وإبراهيم روحنا الزمالك لعبنا 4 مواسم وخدنا بطولات أكتر من رموز نادي الزمالك مثل حسن شحاتة وفاروق جعفر وأكبر لاعب في الزمالك ما خدش البطولات اللي خدناها مع النادي في 4 مواسم، ولكن احنا مش ولاد نادي الزمالك ولكن تشرفنا بوجودنا في نادي الزمالك ومبقولش احنا أولاد الزمالك و(اتشعبط فيه) ومبقولش أنا عارف داخليات الزمالك، زي رضا”.

وتابع: “جاي سنتين ولا تلاتة ولا سنة، ويقولك أصل أنا عارف داخليات الأهلي وحسام وإبراهيم مش هيدخلوا النادي الأهلى! أنت مين يا رضا معلش، مين اللي اداك فرصة للكلام ده”.

رد رضا شحاته علي تصريحات حسام حسن

ورد رضا شحاتة المدير الفني لفريق الداخلية، على انتقادات حسام حسن، المدير الفني للمصري البورسعيدي، بأنه ليس من أبناء الأهلي كي يتحدث عن عودة التوأم للقلعة الحمراء من عدمه.

وقال شحاتة في تصريحات تلفزيونية : "قبل أن أكون أحد أبناء الأهلي فأنا من مشجعيه، والجماهير هي رقم 1 في تاريخ الأهلي".

وأضاف: "قلت إن السياسة العامة للأهلي لا تسمح بعودة التوأم، ولو نزلنا إلى الشارع الآن وسألت أي مشجع أهلاوي سيقول لك نفس الأمر".

وتابع: "أحترم رأي حسام حسن، ولن أدخل في حرب كلامية معه وتعلمت من والدي بأنني أحترم الجميع ولن أخطئ في حق أحد".

وواصل شحاتة: "مازلت عند رأيي أن الأهلي متمسك بمبادئه رغم محاولات البعض لتكسير القلعة الحمراء وإبعادها عن مسارها".

لم أتحدث عن تاريخ التوأم



وأشار إلى أنه لم يتحدث عن التوأم كتاريخ في الملاعب سواء مع الأهلي أو غيره من الأندية التي لعب لها حسام وإبراهيم حسن مؤكدًا أن الأهلي عندما يتخذ موقفًا من شخص لن يتراجع عنه.

وقال شحاتة: "أدعم حاليًا محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ولكن إذا رحل الخطيب سأدعم الأهلي .

وأكد أنه لا يوجد ما يسمى بـ"تفويت" المدرب لناديه الذي لعب له من قبل، موضحًا أنه لم يفكر يومًا في هذا الأمر ويعمل باحترافية بدليل أنه أضاع على الأهلي 4 نقاط في الموسم الماضي.

وأكد أنه كرر نفس السيناريو مع الكونغولي والتر بواليا في الجونة والكاميروني جوناثان نجويم، دون أن يكلف الجونة مبالغ مالية.

وأتم: "طريقة رحيلي عن الجونة أصابتني بالحزن، لم يتم تقدير ما بذلته من جهد بشكل كبير.. وبعض المسؤولين بدأوا الاستماع للاعبين بشكل أكبر



حسام حسن يكشف الجملة التي تمنعه من العودة للأهلي

وكشف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي، عن الجملة التي يراها البعض هي سبب أزمته مع الأهلي.

وأكد حسام حسن، أن هناك من لا يريد وجود التؤام حسن في الأهلي رغم أنهما أعطا الكثير داخل القلعة الحمراء.

وتابع حسام حسن: "الجملة التي يلعب البعض عليها لزيادة النيران بيننا وبين جماهير الأهلي هي أنه بعد المباراة الشهيرة وقت أن كنا نلعب للزمالك تجاوزت قلة من الجماهير في حقنا فخرجت وقولت ..لماذا نتعرض للسباب ونحن أحرزنا بطولات للنادي اكتر من صالح سليم رئيس النادي".



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وكشف رضا عبد العال نجم النادى الأهلي والزمالك السابق، أن الراحل طارق سليم مدير الكرة السابق بالنادى الأهلي بكى عندما اتخذ قرارا بإيقاف حسام حسن وشقيقه إبراهيم حتى نهاية الموسم عندما كانا متواجدين بالنادى الأهلي.

وقال رضا عبد العال: "فاكر يا حسام لما الكابتن طارق سليم بكى عندما تم اتخاذ قرار بايقافك لنهاية الموسم.

ورد حسام حسن شارحا الموقف، أنه كان هناك تربص بحسام وإبراهيم حسن فى تلك الفترة خاصة أن إبراهيم تم إيقافه ثم استغل البعض قيامى بإلقاء تي شيرت النادى الأهلى على الأرض بعد أحد الأهداف ولم أكن أقصد التقليل أو إهانة قميص النادي الأهلي.



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