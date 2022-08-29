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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

جماهير الزمالك: الدوري مش هيسيبب ميت عقبة وهذا وقت الملكي

صدى البلد

سادت حالة من السعادة والفرحة بين جماهير نادي الزمالك عقب حصد لقب الدوري للمرة الثانية على التوالي، في ظل ظروف هي الأصعب علي مر تاريخ القلعة البيضاء.

 

ولكن الزمالك دائما عود الجميع على المفاجآت والخروج الدائم عن النص وهدم كل التوقعات، وقامت عدسة صدى البلد باستطلاع رأي الجماهير حول توقعهم من الأساس حصد هذا اللقب في ظل ما كان يعيشه الفريق من تحديات على مدار الموسم..

وجاءت بعض الآراء كالآتي:

حيث قال عمر "الزمالك قدم موسما للتاريخ وهو الدوري الأصعب وبصراحة "لو تسألني أول الموسم هقولك يارب نكون ٣ بسبب الظروف اللي كنا بنعيشها" ولكن هذا هو الزمالك والدوري لن يغادر ميت عقبة مرة أخرى.


بينما قال هشام  "أنا أهلاوي وببارك للزمالك دوري صعب وهم الأفضل إذن هم يستحقون تلك البطولة.


بينما قال حسين "الزمالك يمرض ولا يموت الزمالك ينتصر وسط أي صعاب أو أي تحديات مبروك لكل الجماهير.

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