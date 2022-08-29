العالم يتألم من أجل الدولار..حرب الاحتياطي الفيدرالي على التضخم تضرب البورصات والعملات

واصل الدولار الأمريكي ارتفاعه يوم الاثنين، مسجلا أعلى مستوى في خمسة أسابيع على الين بعد أن أشار جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى أن أسعار الفائدة ستظل مرتفعة لفترة أطول لخفض التضخم المرتفع.

ارتفع الدولار بنسبة 0.5٪ وعاد فوق 138 مقابل الين الياباني ليصل إلى 138.34 في التعاملات الآسيوية المبكرة ، وهو أعلى مستوى له منذ 21 يوليو. انخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 0.4٪ إلى أدنى مستوى له في عامين ونصف العام عند 1.1680 دولار. وتراجع اليورو 0.3٪ إلى 0.9932 دولار.

ومددت هذه التحركات مكاسب الدولار التي تحققت يوم الجمعة عندما حذر باول من أنه سيكون هناك "بعض الألم" للأسر والشركات حيث سيستغرق الأمر بعض الوقت حتى يتمكن بنك الاحتياطي الفيدرالي من السيطرة على التضخم.

حديث عن الألم يهبط بالأسهم الأمريكية والأوروبية

كانت كل الأنظار متجهة إلى كرسي بنك الاحتياطي الفيدرالي في قمة جاكسون هول الاقتصادية. كان التضخم هو الموضوع الأكثر سخونة. أكد جيروم باول يوم الجمعة أن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي لمكافحة التضخم "غير مشروطة"، وستتطلب 'الحفاظ على موقف سياسة تقييدية لبعض الوقت" حتى على حساب النمو الاقتصادي. وأضاف أن هذا يعني ضعف سوق العمل و"بعض الألم" للأسر والشركات.

أغلق مؤشر داو جونز على انخفاض حاد بعد خطابه (-4.22٪ على أساس أسبوعي، أو 1,423 نقطة، -11.16٪ منذ بداية العام حتى تاريخه). انخفض مؤشر ناسداك المركب بنسبة 4.44٪ (-22.39٪ منذ بداية العام) حيث أثارت لهجة باول المتشددة هزيمة تكنولوجية. انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 4.04٪ (-14.87٪ منذ بداية العام). وحذت الأسواق الأوروبية حذوها.

انخفض مؤشر MSCI EMU بنسبة 3.40٪ خلال الأسبوع (-17.08٪ منذ بداية العام) بينما انخفض مؤشر FTSE بنسبة 1.63٪ (+0.58٪ منذ بداية العام). لم تكن آسيا الجانب الفضي للأسواق التي تعاني من الكساد. خسر مؤشر نيكاي الياباني 1.00٪ (-0.52٪ منذ بداية العام) وانخفض مؤشر شنجهاي المركب بنسبة 0.67٪ (-11.09٪ منذ بداية العام).

على الرغم من التقارير التي تشير إلى أن الصفقة التي تعيد إحياء الاتفاق النووي بين القوى الغربية وإيران كانت على وشك الاتفاق عليها، ارتفعت أسعار النفط الخام الأمريكي بنسبة 2.52٪ خلال الأسبوع. ونتيجة لذلك، كانت الطاقة هي القطاع الوحيد في مؤشر ستاندرد آند بورز في المنطقة الخضراء (+4.27٪).

وعلى النقيض من ذلك، أثار خطاب باول بحرا من اللون الأحمر بين قطاعات ستاندرد آند بورز الأخرى مع انخفاضات تتراوح بين 1.33٪ (المواد) و 5.58٪ (تكنولوجيا المعلومات مع السقوط الحر لشركة مايكروسوفت، بانخفاض 6.31٪). وكانت أسهم النمو المرتفع وأسهم التكنولوجيا هي الأكثر تضررا حيث ارتفعت عوائد سندات الخزانة مرة أخرى بعد التراجع من باول. كما تراجعت خدمات الاتصالات (-4.82٪) ، متأثرة بأسهم ألفابيت التي فقدت 5.77٪ ، وكذلك تقدير المستهلك (-4.75٪) في أعقاب أمازون (بانخفاض 5.41٪).

ولم تساعد القطاعات الدفاعية المستثمرين على الصمود في وجه العاصفة. وانخفض قطاع الرعاية الصحية بنسبة 4.32٪، وانخفضت السلع الاستهلاكية الأساسية بنسبة 3.33٪، وانخفضت أسعار المرافق بنسبة 2.60٪.

الاحتياطي الفيدرالي يجني المكاسب

قفزت عوائد الحكومة الأمريكية حيث قال باول إن البنك المركزي سيواصل رفع أسعار الفائدة وإبقائها مرتفعة لفترة من الوقت. ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية القياسي لأجل 10 سنوات من +2.97٪ إلى +3.04٪ في حين ارتفع عائد سندات الخزانة لأجل عامين، وهو حساس للغاية لتوقعات السياسة النقدية، بمقدار 17 نقطة أساس إلى 3.40٪ (أي +36 نقطة أساس أعلى من عائد 10 سنوات). من المفيد أن نتذكر أن انعكاس منحنى العائد قد سبق كل ركود في الولايات المتحدة على مدى نصف القرن الماضي.

ومما لا يثير الدهشة أن ارتفاع العائدات ضرب سندات الشركات ذات الدرجة الاستثمارية التي انخفضت أسعارها بنسبة 0.51٪ في الولايات المتحدة و 1.03٪ في أوروبا (الأسبوع الرابع على التوالي من الخسائر). كما أضرت الزيادة في عائدات سندات الخزانة بأسواق السندات ذات العائد المرتفع (بانخفاض 0.64٪ في أوروبا وانخفاض بنسبة 0.92٪ في الولايات المتحدة). وعلى صعيد أكثر إيجابية، ارتفعت الديون الناشئة بنسبة 0.38٪.

وفي سياقات أخرى، تراجع الذهب بنسبة 0.66٪ حيث ظل الدولار الأمريكي قويا في أسواق الصرف الأجنبي (مؤشر الدولار فوق 108.8). في مجال التشفير ، كانت عملة البيتكوين تحت ضغط بيع مكثف، حيث انخفضت إلى أقل من 20 ألف دولار.