جمارك سفاجا يحبط 10 محاولات لتهريب كميات من البضائع المتنوعة

تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة لجمارك سفاجا بالتنسيق مع مباحث الميناء من ضبط 10 محاولات تهرب جمركي لكمية من الأدوية البشرية ومستحضرات التجميل والملابس الجاهزة وعدد من الأسلحة البيضاء والأجهزة الطبية والهواتف المحمولة والعدسات اللاصقة بالمخالفة للقانون.

وذكرت الإدارة العامة لجمارك سفاجا - في بيان لها اليوم "الإثنين"، أنه تم الاشتباه فى مشمول الأمتعة الشخصية الخاصة بـ 10 ركاب قادمين من الإمارات والكويت والسعودية في أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب والأمتعة الشخصية الواردة لميناء سفاجا من ميناء ضبا السعودي بالوردية الأولى بإدارة الحركة برئاسة هشام عوض شراقه مدير إدارة الحركة.

وبتفتيش الأمتعة تبين وجود 3 مطاوى وخنجر و 190 طلقة خرسانية و7 هواتف محمولة و823 عبوة مستحضرات تجميل و125 عبوة أدوية بشرية وجهازين طبي و56 قطعة غيار سيارات و20 سماعة بلوتوث و1200 عدسة لاصقة ملونة و300 قطعة رموش عيون و50 قطعة غيار بلايستيشن و2355 قطعة ملابس جديدة جاهزة متنوعة و500 كيلو عبايات حريمي سوداء مستعملة مخبأة بطريقة يصعب الوصول إليها ولم يقر عنها.

وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة مليون و367 ألفا و112 جنيها.



وقرر الدكتور قدري هابيل رئيس الإدارة المركزية لجمارك سفاجا والمنطقة الجنوبية اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير 10 محاضر ضبط جمركي ، تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.