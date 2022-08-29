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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البرلمان العربي يدعو الأطراف والقوى السياسية العراقية لضبط النفس ومنع التصعيد

صدى البلد

دعا البرلمان العربي، جميع الأطراف والقوى السياسية العراقية، إلى ضبط النفس ومنع التصعيد وإعلاء المصلحة الوطنية للعراق ووقف العنف حقناً للدماء العراقية، مؤكداً بأن الحوار البنّاء والحفاظ على المسار السلمي للعملية السياسية وفقاً للدستور العراقي هو الطريق السليم للحفاظ على مقدرات جمهورية العراق وشعبها الكريم. 

وشدد البرلمان العربي على أهمية عودة الهدوء للساحة العراقية وجلوس كافة الأطراف على طاولة الحوار وتحمل المسؤولية الوطنية فى ظل الظروف الحرجة التي يشهدها العراق، للخروج بحل يضع مصلحة الشعب العراقي فوق أي اعتبار بعيداً عن أي مصالح ضيقة ،مؤكداً أن أمن واستقرار العراق هو جزء لايتجزأ من أمن واستقرار المنطقة.

البرلمان العربي القوى السياسية العراقية العراق الشعب العراقي ضبط النفس

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