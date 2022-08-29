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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

قبل الجامعة.. ألوان 2023 والطريقة الصحيحة لتنسيق الملابس

موضة
موضة

قالت البلوجر دنيا دوكا، لـ صدى البلد الإخباري ، إنها تسعى لتقديم محتوى جديد ومختلف عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

 

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كما أن دنيا دوكا، سعيدة بتقديم محتوى هادف يعجب به الجمهور، وتساعد الفتيات على اختيار الملابس المناسبة من حيث السعر والشكل.

وعبرت "دنيا دوكا " عن رأيها كبلوجر في مجال الأزياء، في الأخطاء التي يرتكبها العديد من الفتيات خلال انتقاءهم لملابسهم، وهي تطبيق أي موضه دون تفكير، والتأكيد اذا كانت مناسبة لهم أم لا.

وأضافت دنيا دوكا: مش شرط اللبس اللي نلبسه يكون غالي اهم شيء يكون لايق على جسمنا، ويكون شكله حلو مش  شرط خالص ان احنا نلبس برندات او لبس غالى جدا، المهم تنسيق الملابس حتى لو كانت رخيصة الثمن، اهم حاجه تكون لايقه علينا وشكلها يكون مختلف ومميز.

وأضافت دنيا دوكا: بعض النصائح للبنات قبل دخول الجامعه، وأهم الأشياء التي يجب تواجدها في الدولاب مثل، الجاكيت الجينز او القميص الابيض، الحاجات دي بيزك لازم تكون موجود في دولاب كل بنت مش بس البنات اللي داخله الجامعه  كما يجب أن يكون لديها العديد من التي شيرتات الملونة الخفيفة التي تتناسب مع الجامعه ، والابتعاد عن الملابس المطرزة تماما.

وأكدت دنيا دوكا، أن الالوان السائدة خلال الشتاء القادم هي : 

الألوان الأساسية: الرمادي الفاتح – اللون الأشقر الخريفي – الأزرق الكحلي (بدرجة سماء الليل في القطبين) – اللون الأخضر الفاتح (الزرعي) – اللون الرمادي المستوحى من لون الحصى.

الألوان الجديدة في الشتاء القادم: في 10 ألوان مختلفة تأتي موضة شتاء 2022، وهي: الأحمر الناري، الأصفر بلون الشمس، البرتقالي بدرجة النمر، الوردي المائل للبنفسجي، الأخضر الزرعي الغامق مثل درجة غابات الأمازون، الوردي، الأزرق الفاتح، البني بلون قهوة بالكراميل، الأزرق الغامق بلون سماء منتصف الليل، الأخضر.

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موضة موضة الشتاء ملابس الجامعة تنسيق ملابس الجامعة الملابس البيزك

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